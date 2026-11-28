Μια αντισυμβατική προσέγγιση σε ένα καθαρόαιμο pop κομμάτι μετατρέπει τα πιο ενδόμυχα ερωτικά συναισθήματα μας σε ονειρικές ηχητικές αφηγήσεις. Το “Psemmata” σηματοδοτεί τη στροφή των ody icons προς έναν εναλλακτικό λαϊκό ήχο και αποτελεί το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους, “DELIRIO”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027 από την KIKI MUSIC.

Οι στίχοι και η μουσική γράφτηκαν από τον ody ενώ το κομμάτι διαμορφώθηκε μουσικά και ηχητικά από τον εξίσου πολυμορφικό καλλιτέχνη Άγγελο Κράλλη. Είναι ένα τραγούδι φτιαγμένο με αναλογικό ηλεκτρονικό ήχο, με modular synthesizers και sampling. Ο ήχος του είναι λαϊκός και αντλεί έμπνευση από την δεκαετία του 70’ και την μουσική κουλτούρα που διαμορφώθηκε τότε στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνομιλεί με τα ρεύματα της reggeaton και dembaw μουσικής που είναι η αντίστοιχη λαϊκή μουσική σε μια άλλη περιοχή του παγκόσμιου νότου, κάτι σαν τσιφτετέλια. Δημιουργείται περίτεχνα μια μεθυστική ηχητική ατμόσφαιρα, κάτω από την οποία συνυπάρχουν διακριτικά η επαναστατικότητα και η νοσταλγία.