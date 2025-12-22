Οι Πυξ Λαξ, το θρυλικό συγκρότημα που έχει καθορίσει την ελληνική ροκ σκηνή, είναι έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας με τα αγαπημένα τους ροκ μονοπάτια. Με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, οι Πυξ Λαξ έχουν καταφέρει να κερδίσουν την αγάπη και την αφοσίωση του κοινού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Από τις πρώτες τους νότες το 1989, οι Πυξ Λαξ έχουν κυκλοφορήσει 15 άλμπουμ, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα και κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία. Τα τραγούδια τους έχουν γίνει ύμνοι για γενιές, με επιτυχίες όπως “Μοναξιά μου όλα”, “Γιατί”, και “Ανόητες Αγάπες” να παραμένουν διαχρονικές. Καθώς ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο, υπόσχονται να μας ταξιδέψουν σε μοναδικές μελωδικές στιγμές, τόσο με τα κλασικά τους κομμάτια όσο και με τα νέα τους τραγούδια.

Οι Πυξ Λαξ έχουν χαρακτηριστεί από τον Τύπο ως “το συγκρότημα που έφερε την ελληνική ροκ στο προσκήνιο και την έκανε mainstream”. Τους αποκαλούν “τους αδιαφιλονίκητους πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής”. Οι συναυλίες τους είναι γνωστές για την εκρηκτική τους ενέργεια και την αλληλεπίδραση με το κοινό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

Στο Block 33, οι Πυξ Λαξ θα στήσουν τις ροκ διονυσιακές μυσταγωγίες τους προσφέροντας μια μουσική εμπειρία που θα ενώσει παρέες και θα πυροδοτήσει συναισθήματα. Χωρίς μουσικά όρια και απαγορευτικά, οι βραδιές μας θα χρωματιστούν από τις αξέχαστες μελωδίες τους. Επίκαιροι όσο ποτέ, οι Πυξ Λαξ συνεχίζουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από κάθε άλλο ελληνικό συγκρότημα: να δίνουν αξέχαστες συναυλίες και να εκφράζουν όλα όσα θέλουμε να πούμε για παλιές και νέες αγάπες.

«Οι Πυξ Λαξ, ο αιώνιος έρωτας που ζωντανεύει στις καρδιές μας»

Μαζί τους:

Ηλεκτρικές κιθάρες: Χάρης Μιχαηλίδης Keyboard : Νίκος Σάλτας

Πιάνο-Ακορντεόν: Ελευθερία Ναθαναήλ Τύμπανα: Αλέξης Κούρτης

Ηλεκτρικό Μπάσο: ΆκηςΑμπράζης, Σαξόφωνο – κλαρίνο : Μάκης Τσώτσης

Επιμέλεια ήχου: Νίκος Παππάς, Σάκης Πυριόχος

Επιμέλεια φώτων: Περικλής Μαθιέλλης, Φίλιππος Τρέπας

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη 22:00

Block 33

26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια καθήμενων: 23€

Εισιτήρια ορθίων: 17€

Προπώληση: more.com