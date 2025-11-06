O Ορέστης Ντάντος ετοιμάζοντας τον 8ο προσωπικό του δίσκο κάνει ένα διάλειμμα απ’ τις ηχογραφήσεις κι ανεβαίνει στη γνώριμη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για δύο εφ’ όλης της ύλης (του) συναυλίες.

Από το «Θα πάω όταν γουστάρω» μέχρι τα «Τακούνια για καρφιά» κι από το «Νερό στη βάρκα» μέχρι το «Κοκτίζερ» μια ζωή δρόμος, για έναν δημιουργό που κάνει να μοιάζει φυσιολογική η συνύπαρξη διαφορετικών στοιχείων. Ένα λάιβ όπου χιπχοπάδες, παλιοροκάδες και παιδιά του εντέχνου μπορούν να φύγουν εξίσου συγκινημένοι.

Στην παρέα του:

Λεωνίδας Πετρόπουλος, μπάσο

Γιώργος Καρδιανός, κιθάρες

Γιάννης Ριζόπουλος, τύμπανα

Μαρίνα Καστρινού, τραγούδι

Πέμπτες 27 Νοεμβρίου & 4 Δεκεμβρίου

ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου – Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Προπώληση: more.com