Η ερμηνεύτρια και ηθοποιός Πηνελόπη Σεργουνιώτη μοιράζεται με το κοινό το τραγούδι και music video «Αγέλη», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.

Η «Αγέλη» είναι ένα τραγούδι ψυχής που εξιστορεί τις πληγές μιας γυναίκας που παλεύει ανάμεσα στην ευαισθησία και τη δύναμή της.

Ο σημαντικός δημιουργός Ορέστης Ντάντος, υπογράφει τους στίχους και τη μουσική του, ενώ παράλληλα αναφέρει: «Η Πηνελόπη Σεργουνιώτη είναι μια βαθιά λαϊκή φωνή με την έννοια ότι είναι το αντίθετο της υποκρισίας. Κυριολεκτικά δεν μπορεί να υποκριθεί τίποτα εκτός από τις στιγμές που παίζει θέατρο. Πονάει και το δείχνει, απογοητεύεται και το δείχνει, χαίρεται και το δείχνει. Έτσι τραγουδάει κιόλας. Για αυτό και το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να έχει (κι έτσι συμβαίνει) πολλά δικά της αυτοβιογραφικά στοιχεία. Η Πηνελόπη είναι η ζωντανή απόδειξη ότι μόνο οι πονεμένοι μπορούν να είναι ευγνώμονες για το φως της ζωής. Χαρά μου που τράκαραν οι τροχιές μας».

Το music video αποτυπώνει πιστά μια αφιλόξενη πόλη και μας μεταφέρει σε ένα ταξίδι με θέα τις σκληρές εικόνες της. Τη σκηνοθεσία έκανε η Whatever Productions.

Στίχοι – Μουσική: Ορέστης Ντάντος

Ενορχήστρωση – Μίξη: Λεωνίδας Πετρόπουλος (Studio Anaconda)

Κιθάρες, πλήκτρα, κρουστά, τζουράς, λαούτο: Λεωνίδας Πετρόπουλος

Φωνητικά: Ορέστης Ντάντος

——————————

Λίγα λόγια για την Πηνελόπη Σεργουνιώτη

Ξεκίνησε πιάνο σε παιδική ηλικία και ήταν μέλος χορωδίας. Παράλληλα με την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι και το θέατρο.

Στα πρώτα της βήματα στο θέατρο συνεργάστηκε με τους διεθνούς φήμης σκηνοθέτες Peter Stein και Anatoli Vasiliev σε παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μεταξύ άλλων συνεργάστηκε με τους Α. Πελτέκη, Γ. Κακλέα, Λ. Πλασκοβίτη, Α. Αντύπα, Ε. Καραΐνδρου, Σ. Τσακίρη, Θ. Μουμουλίδη, Σ. Σπυράτου, Φ. Ευαγγελινό, Κ. Χατζή, Λ. Θάνo κ.α. σε παραγωγές αρχαίου δράματος, σύγχρονου, μουσικού και σωματικού θεάτρου.

Τηλεοπτικά συμμετείχε σε αρκετές σειρές όπως “Μάλιστα Σεφ”, “Ζωή εν Τάφω”, “Αγγελική” κ.α.

Παράλληλα ασχολείται και με το τραγούδι. Εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές της Αθήνας περνώντας από διάφορα μουσικά είδη ξένου και ελληνικού ρεπερτορίου με σημαντικούς μουσικούς (Δ. Μπαρμπαγάλας, Μ. Καπηλίδης, Ν. Χατζηιορδάνου, Σ. Άννινος, Τ. Φαραζής κ.α.)

Ιδιαίτερη στιγμή η συνεργασία της με τον Blaine Reininger των Tuxedomoon στο ντουέτο με τίτλo “Rise” και οι από κοινού live εμφανίσεις τους.

Έχει κυκλοφορήσει ακόμα τα singles “Αρμπαρόριζα” σε μουσική Δ. Μπαρμπαγάλα και στίχους Ν. Καραναστάση, “Κοντομάνικα όνειρα” σε μουσική Δ. Βαβλιάρα και στίχους Γ. Γιαννακόπουλου και τις διασκευές “Μικρασιάτικο” σε μουσική Λ. Μαχαιρίτσα και στίχους Λ. Δημοπούλου και το “Αλησμονώ και χαίρομαι” (παραδοσιακό)