H τραγουδίστρια με την ξεχωριστή χροιά και ηθοποιός Πηνελόπη Σεργουνιώτη μας προσκαλεί στο Caja de Musica για μία μοναδική μουσική παράσταση!

Με επιρροές από τα ρεμπέτικα και τα κλασικά λαϊκά τραγούδια των Βασίλη Τσιτσάνη, Παναγιώτη Τούντα και Ρόζας Εσκενάζυ έως τον σύγχρονο κόσμο των τραγουδοποιών από τον Ορφέα Περίδη και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου έως τον Ορέστη Ντάντο αλλά και από την παραδοσιακή μουσική, η Πηνελόπη μας παρουσιάζει το αυθεντικό μουσικό της σύμπαν.

Παράλληλα με τις αγαπημένες της διασκευές θα ακουστούν και τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία όπως το πιο πρόσφατο με τίτλο «Αγέλη» σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου, η “Αρμπαρόριζα” σε μουσική του Δημήτρη Μπαρμπαγάλα και στίχους του Νίκου Καραναστάση καθώς και το “Rise”, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι – ντουέτο από τη συνεργασία της με τον Blaine Reininger των Tuxedomoon.

Καλεσμένος της ο αγαπημένος τραγουδοποιός Ορέστης Ντάντος (Τακούνια για καρφιά, Νερό στη βάρκα, Μία κι έξω κ.ά.).

Μουσικοί της συνοδοιπόροι είναι οι Δημήτρης Μπαρμπαγάλας (μουσική επιμέλεια, κιθάρες), Χάρης Κελλάρης (μπάσο), Βαχάν Γλαλστιάν (πνευστά) και Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα).

Δευτέρα 23 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Caja de Musica

Σινώπης 27 & Μιχαλακοπούλου

Κρατήσεις Τραπεζιών: 6945166085

Είσοδος: 10€

Προπώληση: more.com