Ο Ορφέας Περίδης συνεχίζει μετά τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις, παραμένοντας πιστός στο κοινό που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Κηποθέατρο Παπάγου, συμμετέχοντας στο 31ο Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Όπως συνηθίζει, δεν περιορίζεται μόνο στα αγαπημένα τραγούδια του παρελθόντος, αλλά παρουσιάζει και νέο υλικό, κάτι που θεωρεί απαραίτητο στοιχείο κάθε ζωντανής του εμφάνισης – μια αρχή που τηρεί απαρέγκλιτα από την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα.

Μαζί του στη σκηνή θα είναι η Σουσάνα Τρυφιάτη και οι μουσικοί:

Θοδωρής Δαμουράκης (κιθάρες)

Χρήστος Σκόνδρας (μπουζούκι, γκάιντα)

Κώστας Αρσένης (μπάσο)

Γιάννης Ριζόπουλος (κρουστά)

Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Κώστας Κυριακίδης.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Κηποθέατρο Παπάγου

Εισιτήρια:

Γενική Προπώληση 15€

Στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας 17€

Προπώληση: more.com