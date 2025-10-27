Πιστός στο ραντεβού του και φέτος το χειμώνα, ο Ορφέας Περίδης θα εμφανιστεί στην Αθήνα, για πρώτη φορά στο Κύτταρο Live Stage, έναν από τους πιο εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους που μετράει πάνω από 50 χρόνια πορείας.

Για δύο μοναδικές εμφανίσεις ο Ορφέας Περίδης και η καλλιτεχνική του ομάδα θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί του, οι ακόλουθοι συνεργάτες:

– Θοδωρής Δαμουράκης: Κιθάρες

– Χρήστος Σκόνδρας: Μπουζούκι, γκάϊντα

– Κώστας Αρσένης: Μπάσο

– Γιάννης Ριζόπουλος: Κρουστά

Σάββατα 15 και 29 Νοεμβρίου

Πόρτες: 21.30 – Έναρξη: 22.30

Κύτταρο Live Stage

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Κρατήσεις: 210 8224134 – 6977641373

Τιμές εισιτηρίων: 15€

Προπώληση: more.com