Μετά από τρία sold out live στην Αθήνα, το Παιδί Τραύμα ταξιδεύει τη «Δεύτερη Ζωή» του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προσφέροντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε μαζί του μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία. Σε αυτές τις βραδιές θα αποκαλυφθεί η παράξενη ιστορία της Ντιάνας, της μυστηριώδους ηρωίδας του καινούργιου του δίσκου, που φέρεται να αγνοείται. Τα τραγούδια του νέου δίσκου καθώς και κομμάτια από την υπόλοιπη δισκογραφία του καλλιτέχνη, θα ακουστούν live σε ένα αέναο ταξίδι φυγής και συγχώρεσης.

Το Παιδί Τραύμα μας καλεί να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί του σε μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική εμπειρία, έντονου ρυθμού και συγκίνησης. Η περιοδεία θα κλείσει με ένα ιδιαίτερο live επιστρoφής στις ρίζες: στο ιστορικό An Club στα Εξάρχεια.

Τάσος Καρτέρης: Στίχοι, μουσική, κιθάρα, ερμηνεία και concept

Αιμιλία Παπαθεοχάρη: Synths, Φωνητικά

Κώστας Γρούντας: Μπάσο, Synth, Φωνητικά

Δημήτρης Γρηγοριάδης: Drums

Ντένις Μόρφης: Κιθάρα

Ηχοληψία: Γιώργος Λιάπης

5/03 Πάτρα

6/03 Ιωάννινα

19/03 Λάρισα

20/03 Θεσσαλονίκη

22/03 Βόλος

27/03 Αθήνα