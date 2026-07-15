Το indie pop ντουέτο Pamela από το Σίδνεϊ κάνει το πρώτο ολοκληρωμένο δισκογραφικό του βήμα, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο EP «It’s Nice To See You Here». Μαζί με τη νέα δουλειά, οι Pamela παρουσιάζουν και το επίσημο music video του εναρκτήριου τραγουδιού «Pandemonium», μέρος των γυρισμάτων του οποίου πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Το EP κυκλοφόρησε από την EMI Recorded Music Australia και την Universal Music Australia, περιλαμβάνοντας έξι τραγούδια συνολικής διάρκειας περίπου 16 λεπτών.

Μια πρώτη ολοκληρωμένη γνωριμία με τους Pamela

Πίσω από τους Pamela βρίσκονται η Sarah Ellen και ο Josh Kempen, δύο τραγουδοποιοί που γνωρίστηκαν ως συγκάτοικοι στο Σίδνεϊ. Η μουσική συνεργασία τους ξεκίνησε μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν, με το δίδυμο να γράφει τραγούδια για αρκετό διάστημα προτού παρουσιάσει επίσημα το κοινό του εγχείρημα.

Οι δυο τους μοιράζονται τη σύνθεση και τα φωνητικά, αφήνοντας τις διαφορετικές μουσικές τους καταβολές να συναντηθούν σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην indie pop και την εναλλακτική pop. Ατμοσφαιρικές κιθάρες, μελωδικά ρεφρέν και η συνεχής εναλλαγή των δύο φωνών αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς τους.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο τους το 2024, οι Pamela άρχισαν να αποκτούν σταδιακά παρουσία στην αυστραλιανή σκηνή, ενώ εμφανίστηκαν ως support στους Dope Lemon. Το 2026 πραγματοποίησαν και τις πρώτες τους ζωντανές εμφανίσεις εκτός Αυστραλίας, συμμετέχοντας στο βρετανικό φεστιβάλ The Great Escape.

Έξι τραγούδια για τις σύγχρονες σχέσεις

Το «It’s Nice To See You Here» λειτουργεί ως η πρώτη ολοκληρωμένη εισαγωγή στον κόσμο των Pamela. Τα έξι τραγούδια του περιστρέφονται γύρω από τον έρωτα, την έλξη, την επιθυμία, την αβεβαιότητα και την επόμενη ημέρα ενός χωρισμού.

Όπως έχουν εξηγήσει οι ίδιοι, χωρίς να το έχουν σχεδιάσει εξαρχής, τα κομμάτια σχημάτισαν τελικά μια μικρή ιστορία: από την πρώτη σπίθα και το ερωτικό ενδιαφέρον μέχρι την αγάπη, την απογοήτευση και την προσπάθεια να συνεχίσει κανείς τη ζωή του. Ο ήχος του EP συνδυάζει θολές, ατμοσφαιρικές κιθάρες, ρυθμικά ρεφρέν και φωνητικά που άλλοτε μοιάζουν αποστασιοποιημένα και άλλοτε ιδιαίτερα προσωπικά.

Το EP περιλαμβάνει τα τραγούδια «Pandemonium», «Standing In The Rain», «Point Of View», «Better Than Before», «Skin Contact» και «Half Of Me Is You».

Το «Pandemonium» ταξιδεύει μέχρι την Ελλάδα

Την κυκλοφορία συνοδεύει το επίσημο video του «Pandemonium», του τραγουδιού που ανοίγει το EP και αποτυπώνει τη χαοτική, συναρπαστική στιγμή κατά την οποία γεννιέται μια νέα σχέση, προτού εμφανιστούν οι συνέπειες και οι δεύτερες σκέψεις.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Sarah Ellen, η οποία εμπνεύστηκε από την ιστορία του Bonnie και της Clyde. Στόχος της ήταν να δημιουργήσει ένα σουρεαλιστικό και κινηματογραφικό φιλμ, το οποίο θα έμοιαζε με το τρέιλερ μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία, από το Σίδνεϊ και την Αθήνα μέχρι τις μαύρες παραλίες της Ισλανδίας. Η δημιουργία των video αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής ταυτότητας των Pamela, καθώς το δίδυμο αναλαμβάνει τη σύλληψη των ιδεών, τη σκηνοθεσία και το μοντάζ, συνεργαζόμενο με μια μικρή ομάδα φίλων.

Με το «It’s Nice To See You Here», οι Pamela παρουσιάζουν έναν πρώτο, συμπαγή κύκλο τραγουδιών και συστήνουν έναν κόσμο όπου η μουσική και η εικόνα λειτουργούν ως ενιαία αφήγηση.