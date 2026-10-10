Ο Παναγιώτης Λάμπουρας ανεβαίνει στη σκηνή του ΠΛΥΦΑ την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντας έναν μουσικό κόσμο όπου το βιολί συναντά τα live electronics, η τραγουδοποιία την παράδοση και ο ακουστικός ήχος τις σύγχρονες ενορχηστρώσεις.

Με αφετηρία τη νέα δισκογραφική του δουλειά «Η Λίμνη», τον τρίτο προσωπικό του δίσκο, ο βιολονίστας, τραγουδοποιός και πολυοργανίστας στήνει μια παράσταση που κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη και ηχητικά τοπία.

Στη σκηνή, το βιολί, η φωνή, το πιάνο, το μαντολίνο, οι κιθάρες και τα live electronics γίνονται τα εργαλεία με τα οποία δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο ηχητικό περιβάλλον. Οι κλασικές του σπουδές στο βιολί συνομιλούν με την αγάπη του για τις μουσικές του κόσμου, μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, νέες ενορχηστρώσεις και προηχογραφημένα ηχητικά θέματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «Λίμνη», μια δουλειά με έντονο λυρισμό και προσωπικό χαρακτήρα, που αποτυπώνει τη σημερινή δημιουργική ταυτότητα του Παναγιώτη Λάμπουρα. Μαζί με τραγούδια από τη νέα κυκλοφορία, το πρόγραμμα ανοίγει έναν διάλογο ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο, το ορχηστρικό και το ηλεκτρονικό, το γνώριμο και το απρόσμενο.

Μια ζωντανή μουσική αφήγηση με συνεχείς εναλλαγές οργάνων, ήχων και εικόνων, που εξερευνά μέσα από τη μουσική και τον λόγο το εύθραυστο πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τύμπανα: Αλέξης Μακατσέλος

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

ΠΛΥΦΑ – Κτήριο 7Α

Κορυτσάς 39, Αθήνα

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr