Ο Παντελής Θεοχαρίδης έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για τρεις εμφανίσεις στο Γυάλινο Up Stage, με ένα πρόγραμμα εφ’ όλης της ύλης.

Ο τραγουδιστής που σύστησε στο κοινό, στην πρώτη της εκτέλεση, τη «Μικρή Πατρίδα» και ερμήνευσε την τελευταία επιθυμία – παραγωγή του Μάνου Χατζιδάκι, «Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή», επιστρέφει με ένα πρόγραμμα που διατρέχει διαφορετικές περιόδους της πορείας του.

Από την προσωπική του δισκογραφία στα ρεμπέτικα και τα λαϊκά

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία – με τον δέκατο δίσκο του να έχει ήδη κυκλοφορήσει – αλλά και επιλογές από ρεμπέτικα, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια.

Στη διαδρομή του έχει συνεργαστεί με συνθέτες και δημιουργούς όπως ο Χρήστος Λεοντής, η Λένα Πλάτωνος, ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος, ενώ στις εμφανίσεις του στο Γυάλινο θα επιχειρήσει μια συνολική αναδρομή στο ρεπερτόριό του.

Οι μουσικοί

Μαζί του θα βρίσκονται:

Κ. Ταπάκης – μπουζούκι, λαούτο, ούτι

Γ. Παυλάκος – πιάνο

Γ. Βαρτσάκης – κιθάρα

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Γυάλινο Up Stage

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνα: 210 9315600, 210 9316101-103

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

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