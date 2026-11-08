Ο Passenger κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου το Wild Love, έναν δίσκο που καταγράφει μια βαθιά προσωπική αλλαγή για τον Mike Rosenberg: από μια μακρόχρονη επαγγελματική σχέση γεννήθηκε ένας έρωτας, και στη συνέχεια ήρθαν ο γάμος και η πατρότητα. Ο ίδιος περιγράφει τη μουσική του ως τη διαδρομή από τον φόβο και την αβεβαιότητα έως τη χαρά αυτής της νέας ζωής.

Από το παλιό κεφάλαιο στο καινούργιο

Το «Boomerang» ανοίγει το άλμπουμ με την ανάγκη για αλλαγή και για μια ζωή που να είναι κάτι περισσότερο από απλή επιβίωση. Το «It Was Gonna Be You» έρχεται από διαφορετική περίοδο: μιλά για τη διάλυση μιας σχέσης που έμοιαζε κάποτε δεδομένη. Έτσι, πριν ο δίσκος στραφεί προς τη νέα αγάπη, αφήνει χώρο και για όσα προηγήθηκαν.

Στο ομώνυμο «Wild Love», ο Rosenberg τοποθετεί στο κέντρο την απόφαση να ακολουθήσει έναν έρωτα, παρότι γνωρίζει τους κινδύνους του. Η ενορχήστρωση με πιάνο και country χρώματα κρατά αυτή τη διπλή αίσθηση ενθουσιασμού και φόβου. Το «Caution to the Wind» προσθέτει πιο ζωηρό ρυθμό και πλήκτρα, ενώ το «Lightning Strikes» φέρνει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό ήχο της δεκαετίας του ’80.

Μια διασκευή με προσωπικό βάρος

Ανάμεσα στα δικά του τραγούδια, ο Passenger τοποθετεί μια σπάνια για τη δισκογραφία του διασκευή: το «Willow» της Taylor Swift. Έχει εξηγήσει ότι το άκουγε με τη σύζυγό του Beck στην αρχή της σχέσης τους και ότι το τραγούδι απέκτησε ιδιαίτερη σημασία για τους δυο τους.

Τα «Catherine Wheel», «California» και «Bonnie’s Song» συμπληρώνουν τη βασική δεκάδα του άλμπουμ.

Το «Ghosts» κλείνει τη βασική έκδοση με μια επιστροφή σε μια παλιά πληγή. Ο Passenger το έχει περιγράψει ως τραγούδι για το τέλος μιας σχέσης και τη δύσκολη αποδέσμευση που χρειάζεται πριν κάποιος μπορέσει να προχωρήσει. Με slide κιθάρα και λιτό πιάνο, το φινάλε θυμίζει τι έπρεπε να μείνει πίσω για να αρχίσει το νέο κεφάλαιο.

Τα τραγούδια του «Wild Love»

Boomerang It Was Gonna Be You Caution to the Wind Catherine Wheel Wild Love Willow California Lightning Strikes Bonnie’s Song Ghosts

Η βασική έκδοση σε CD και βινύλιο έχει δέκα τραγούδια. Η ψηφιακή καταχώριση περιλαμβάνει επίσης τέσσερις επιπλέον εκδοχές των «It Was Gonna Be You», «Boomerang», «Ghosts» και «Wild Love», φτάνοντας συνολικά τις 14 εγγραφές.