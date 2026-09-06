Οι Pet Shop Boys επιστρέφουν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα που έχουν δημιουργήσει ποτέ και μετατρέπουν τη ζωή του Alan Turing σε μουσική.

Το «A Man From The Future» θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου από την Parlophone και αποτελεί μια οκταμερή μουσική βιογραφία του πρωτοπόρου Βρετανού μαθηματικού και κρυπταναλυτή, του ανθρώπου που συνέβαλε καθοριστικά στο σπάσιμο του κώδικα Enigma κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη επιστήμη των υπολογιστών.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα έργο που γράφτηκε τώρα. Η ιστορία του ξεκινά περισσότερο από μία δεκαετία πριν.

Από μια βιογραφία του Turing στα BBC Proms

Το ενδιαφέρον των Neil Tennant και Chris Lowe για τον Alan Turing είχε αρχίσει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο Lowe παρακολούθησε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή του το 2011 και στη συνέχεια ο Tennant διάβασε τη γνωστή βιογραφία «Alan Turing: The Enigma» του μαθηματικού και συγγραφέα Andrew Hodges.

Οι Pet Shop Boys εντυπωσιάστηκαν τόσο από την ιστορία όσο και από τον τρόπο με τον οποίο την είχε καταγράψει ο Hodges. Ο Tennant επικοινώνησε μαζί του στα τέλη του 2012 και του πρότεινε να συνεργαστούν για ένα μουσικό έργο βασισμένο στη ζωή του Turing. Ο Hodges δέχθηκε και συμμετείχε στην επιλογή και διαμόρφωση του κειμένου που θα ένωνε τη μουσική με τα σημαντικότερα επεισόδια της ζωής του.

Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 23 Ιουλίου 2014 στο Royal Albert Hall, στο πλαίσιο των BBC Proms.

Μια μουσική βιογραφία σε οκτώ κεφάλαια

Το «A Man From The Future» δεν ακολουθεί τη δομή ενός συνηθισμένου pop album.

Είναι μια ενιαία αφήγηση χωρισμένη σε οκτώ μέρη, που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια και τις ιδέες του Turing, περνά από τη δημιουργία των θεωρητικών βάσεων των υπολογιστών και τη δουλειά του πάνω στο Enigma και φτάνει στη δίωξή του για την ομοφυλοφιλία του και στην τραγική κατάληξη της ζωής του.

Ο Turing καταδικάστηκε το 1952 για «ομοφυλοφιλική σχέση», σε μια εποχή που οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών ήταν παράνομες στη Βρετανία, και υποβλήθηκε σε ορμονική θεραπεία αντί φυλάκισης. Πέθανε το 1954, σε ηλικία 41 ετών.

Δεκαετίες αργότερα, η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και το 2013 του απονεμήθηκε μεταθανάτια βασιλική χάρη.

Για τους Pet Shop Boys, αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που βρισκόταν επιστημονικά πολύ μπροστά από την εποχή του και μια κοινωνία που τον τιμώρησε για αυτό που ήταν, βρίσκεται στην καρδιά του έργου.

«Όλοι τελικά προλάβαμε τον Alan Turing»

Υπάρχει μάλιστα ένας ιδιαίτερος λόγος που η ιστορία του Turing είχε αγγίξει τον Neil Tennant και τον Chris Lowe. Όταν οι Pet Shop Boys ξεκινούσαν τη δική τους πορεία τη δεκαετία του ’80, οι προσωπικοί υπολογιστές ήταν ακόμη κάτι ασυνήθιστο για τον περισσότερο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η νομοθεσία και η κοινωνική αντιμετώπιση της ομοφυλοφιλίας στη Βρετανία απείχαν πολύ από τη σημερινή πραγματικότητα.

Ο Tennant είχε παρατηρήσει ήδη από το 2014 ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες ο κόσμος άλλαξε τόσο τεχνολογικά όσο και κοινωνικά. Κατά κάποιον τρόπο, όπως το έθεσε, «όλοι προλάβαμε τον Alan Turing».

Ο ίδιος ο τίτλος «A Man From The Future» αποτυπώνει ακριβώς αυτή την ιδέα: έναν άνθρωπο του οποίου η σκέψη έμοιαζε να ανήκει σε μια εποχή που δεν είχε ακόμη φτάσει.

Η νέα εκδοχή ηχογραφήθηκε από την αρχή

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση στο Royal Albert Hall, οι Pet Shop Boys επέστρεψαν στο έργο. Το κείμενο και η μουσική αναθεωρήθηκαν και αναδιαμορφώθηκαν, ενώ η νέα εκδοχή ηχογραφήθηκε μέσα στον τελευταίο χρόνο στη Βρετανία και τη Γερμανία.

Στην παραγωγή συνεργάστηκαν οι Pet Shop Boys με τον Sven Helbig, ο οποίος υπογράφει επίσης τις ενορχηστρώσεις εγχόρδων και φωνών.

Συμμετέχουν το Manchester Camerata Octet και η χορωδία του Manchester Grammar School, ενώ στην αφήγηση επιστρέφει η ηθοποιός Juliet Stevenson, η οποία είχε τον ίδιο ρόλο και στην αρχική παρουσίαση του 2014.

Η σύνδεση ηλεκτρονικής και ορχηστρικής μουσικής αποτελεί βασικό μέρος του έργου, μια επιλογή που αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό όταν η ιστορία αφορά έναν άνθρωπο του οποίου οι ιδέες συνέβαλαν στην ίδια την εξέλιξη των υπολογιστών.

Τα οκτώ κεφάλαια του «A Man From The Future»

Natural wonders every child should know He dreamed of machines The Enigma Other ranks The memory and the control The trial Only in his death A man from the future

Το album θα κυκλοφορήσει και σε έκδοση διπλού CD και διπλού LP, όπου το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει instrumental versions και των οκτώ συνθέσεων.

Ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην ιστορία των Pet Shop Boys

Οι Pet Shop Boys έχουν αποδείξει εδώ και δεκαετίες ότι η δραστηριότητά τους δεν περιορίζεται στα όρια της synth-pop. Έχουν γράψει μουσική για κινηματογράφο, μπαλέτο και θέατρο και έχουν επανειλημμένα συνδυάσει την ηλεκτρονική μουσική με ορχηστρικές φόρμες.

Το «A Man From The Future» βρίσκεται ίσως στην πιο ιδιαίτερη πλευρά αυτής της διαδρομής. Δεν επιχειρεί απλώς να τιμήσει έναν σημαντικό επιστήμονα. Ακολουθεί έναν άνθρωπο που βοήθησε να διαμορφωθεί ο σύγχρονος κόσμος, αλλά δεν πρόλαβε να ζήσει σε μια κοινωνία ικανή να τον αποδεχτεί.

Και περισσότερο από μια δεκαετία μετά την πρώτη του παρουσίαση, το έργο που οι Pet Shop Boys είχαν γράψει «για τον Alan», όπως έλεγαν τότε, αποκτά επιτέλους τη δική του θέση στη δισκογραφία τους.