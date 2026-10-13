Ο RJ Mitte, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο ως Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ στο «Breaking Bad», πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο θάνατός του στο Μπράουνσβιλ του Τέξας επιβεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους του, οι οποίοι ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων.

Η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ γίνεται λόγος για αυτοκτονία. Οι εκπρόσωποί του δεν ανακοίνωσαν αιτία θανάτου.

Για τους θεατές του “Breaking Bad”, ο Mitte ήταν ο Γουόλτερ Γουάιτ Τζούνιορ, γνωστός και ως Flynn, ο έφηβος γιος του Γουόλτερ και της Σκάιλερ Γουάιτ, που προσπαθούσε να καταλάβει όσα συνέβαιναν μέσα στην οικογένειά του. Σε μια σειρά γεμάτη μυστικά, χειρισμούς και βίαιες ανατροπές, ο χαρακτήρας του έφερνε στην οθόνη την καθημερινότητα ενός παιδιού που ζητούσε ειλικρίνεια από τους ανθρώπους που εμπιστευόταν.

Ο Mitte συμμετείχε και στις πέντε σεζόν της σειράς, που προβλήθηκε από το 2008 έως το 2013, παίζοντας δίπλα στον Bryan Cranston και την Anna Gunn. Ο ρόλος αυτός αποτέλεσε το μεγάλο βήμα της καριέρας του και τον συνέδεσε με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων δεκαετιών.

Η ερμηνεία του είχε και μια ιδιαίτερη προσωπική διάσταση. Ο ίδιος ζούσε με εγκεφαλική παράλυση, όπως και ο χαρακτήρας του, αν και η δική του μορφή ήταν ηπιότερη. Για τις ανάγκες του ρόλου χρειάστηκε να προσαρμόσει την ομιλία και την κίνησή του και να μάθει να χρησιμοποιεί τα βοηθήματα βάδισης του Γουόλτερ Τζούνιορ. Η προσωπική του εμπειρία συνάντησε έτσι την υποκριτική δουλειά, σε έναν χαρακτήρα με επιθυμίες, πείσμα, χιούμορ και δική του θέση μέσα στην ιστορία.

Έξω από την τηλεόραση, αξιοποίησε την αναγνωρισιμότητά του για να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και την ουσιαστικότερη εκπροσώπησή τους στον χώρο του θεάματος. Υπήρξε πρεσβευτής των οργανισμών United Cerebral Palsy και Shriners Children’s, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του The Mitte Foundation, στηρίζοντας φιλανθρωπικές και κοινοτικές δράσεις.

Μετά το «Breaking Bad» συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε παραγωγές όπως τα «Switched at Birth» και «The Guardians of Justice». Μόλις στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας «Talking to Strangers» στο Μπέβερλι Χιλς, την οποία παρουσίαζε στους ακολούθους του λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η διαδρομή του συνδέθηκε με έναν αξέχαστο τηλεοπτικό ρόλο, αλλά και με μια σταθερή δημόσια παρουσία υπέρ της συμπερίληψης. Αυτές τις δύο πλευρές —του ηθοποιού και του ανθρώπου που διεκδικούσε περισσότερο χώρο για άλλους— ανέδειξαν και οι εκπρόσωποί του στην ανακοίνωση της απώλειάς του.