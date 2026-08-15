Ο Phil Collins ανοίγει ξανά τα αρχεία του πρώτου προσωπικού του album και παρουσιάζει μια μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητη εκδοχή του “Tomorrow Never Knows”, της εμβληματικής σύνθεσης των Beatles που είχε διασκευάσει ήδη από το 1981.

Το “Tomorrow Never Knows (Outtake)” κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου και αποτελεί ακόμη ένα δείγμα από την επερχόμενη επετειακή έκδοση Face Value (Full Value), η οποία θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου, με αφορμή τα 45 χρόνια από το πρώτο solo album του Collins.

Μια διαφορετική εκδοχή από εκείνη που μπήκε στο “Face Value”

Το “Tomorrow Never Knows” δεν είναι άγνωστο στους φίλους του Phil Collins. Η κανονική διασκευή του βρισκόταν ήδη στο τέλος του Face Value, του album με το οποίο ξεκίνησε την προσωπική του δισκογραφική πορεία το 1981.

Αυτό που ακούμε τώρα, όμως, είναι διαφορετικό outtake από τις ίδιες ηχογραφήσεις, το οποίο παρέμενε ακυκλοφόρητο για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Η Rhino το χαρακτηρίζει ως μια ακυκλοφόρητη εκδοχή της πειραματικής προσέγγισης του Collins στο τραγούδι των Beatles.

Ο Collins είχε μιλήσει μάλιστα πρόσφατα για το “Tomorrow Never Knows” στο BBC Radio 2, χαρακτηρίζοντάς το ουσιαστικά ως το «ξεχασμένο» τραγούδι του Face Value. Θυμήθηκε ότι όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε τέτοιο βαθμό στο “In The Air Tonight”, ώστε η διασκευή του στους Beatles πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Από το “Revolver” των Beatles στον Phil Collins

Το αρχικό “Tomorrow Never Knows” έκλεινε το θρυλικό Revolver των Beatles το 1966, παρότι ήταν το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήθηκε για τον δίσκο. Πιστώνεται στους Lennon–McCartney, με βασικό δημιουργό τον John Lennon, και αποτέλεσε μία από τις πιο πειραματικές στιγμές της μπάντας.

Ο Collins έχει εξηγήσει ότι αγαπούσε ιδιαίτερα το πρωτότυπο, αλλά αισθανόταν πως μέσα στη σύνθεση υπήρχε η δυνατότητα για μια διαφορετική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του Face Value πειραματίστηκε με διαφορετικές αρμονίες και άλλη ανάγνωση του τραγουδιού, παρότι η σχεδόν μονοχορδιακή δομή του έκανε τη διασκευή ιδιαίτερα απαιτητική.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού ταίριαζε άλλωστε στον ευρύτερο χαρακτήρα του Face Value, ενός album που δεν περιορίστηκε σε ένα ενιαίο ύφος, αλλά πέρασε από soul και R&B μέχρι πιο μινιμαλιστικές και πειραματικές περιοχές.

45 χρόνια “Face Value” με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό

Το “Tomorrow Never Knows (Outtake)” προαναγγέλλει την εκτεταμένη έκδοση Face Value (Full Value), που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου σε τετραπλό βινύλιο.

Το box set θα περιλαμβάνει το αρχικό album μαζί με live ηχογραφήσεις, demos και ακυκλοφόρητα outtakes. Ανάμεσα στα νέα ευρήματα βρίσκεται και η πλήρης εκδοχή του “Over The Rainbow”, από την οποία μόνο ένα μικρό απόσπασμα ακουγόταν στο τέλος του αρχικού δίσκου.

Στο υλικό περιλαμβάνονται ακόμη ακυκλοφόρητες live εκτελέσεις από το Perkins Palace το 1982 και το Irvine Meadows το 1985, καθώς και πρώιμες, λιτές ζωντανές εκδοχές των “In The Air Tonight” και “The Roof Is Leaking” από το The Secret Policeman’s Other Ball.

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει και Blu-ray Audio έκδοση του Face Value, με νέες Dolby Atmos, 5.1 και stereo μίξεις του 2026 από τον Steven Wilson.

Το “Tomorrow Never Knows (Outtake)” προσφέρει έτσι μια διαφορετική ματιά σε ένα τραγούδι που ο Phil Collins θεωρεί ότι έμεινε άδικα στη σκιά του “In The Air Tonight” και ταυτόχρονα ανοίγει ακόμη ένα παράθυρο στις ηχογραφήσεις ενός album που, 45 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να αποκαλύπτει άγνωστο υλικό.