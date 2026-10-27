Ο Phil Diamond (Φίλιππος Διαμαντόπουλος) κυκλοφορεί τον πρώτο ελληνόφωνο προσωπικό του δίσκο, με τίτλο «Παιδί στη μέση πανηγυριού». Το άλμπουμ περιλαμβάνει επτά τραγούδια.

Με αφετηρία τις παραδοσιακές μουσικές μνήμες της ελληνικής υπαίθρου και μια διαδρομή που περνά από τη rock, τη soul και τις διεθνείς συνεργασίες, ο Phil Diamond επιστρέφει στη μητρική του γλώσσα, συνδέοντας διαφορετικές μουσικές αναφορές με προσωπικές ιστορίες και εικόνες από τα καλοκαιρινά πανηγύρια.

Ο δίσκος έχει διάρκεια περίπου μισή ώρα και κινείται ανάμεσα σε ελληνικούς ρυθμούς, στοιχεία από την Αφρική και τη Νότια Αμερική, κιθαριστικό ήχο, ψυχεδελικές αποχρώσεις και παραδοσιακά όργανα.

Η ιστορία του δίσκου

Η δημιουργία του άλμπουμ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 στα Κοτσιανά της Κρήτης, στο Landmine Studio του Γιώργου Σκανδαλάκη. Όπως περιγράφει ο ίδιος ο Φίλιππος Διαμαντόπουλος, η ανάγκη να γράψει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα στη μητρική του γλώσσα ήταν ταυτόχρονα προσωπική ανάγκη και δημιουργική πρόκληση.

«Ήθελα να γράψω ένα δίσκο στα ελληνικά — ήταν μια βαθύτερη ανάγκη και μια πρόκληση να αποδώσω τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου σε στίχους στη γλώσσα μου», σημειώνει.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν γραφτεί τα επτά τραγούδια. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή του Tom Yosi, του Ανδρέα Καρρά, του Νίκου Μαρτζιώκα, του Γιώργου Κωνσταντίνου, του Νικόλα Wastor και άλλων μουσικών, άρχισε να διαμορφώνεται ο τελικός ήχος του άλμπουμ.

Στη διαδικασία μπήκαν και ηχογραφήσεις στο Μεσολόγγι με τον Ηλία Κακαρούκα Αριστόπουλο σε φλογέρα και ζουρνά, αλλά και αναφορές στα πανηγύρια του Αη-Συμιού και του Αη-Γιάννη. Το rhythm section ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Dudu Loft, ενώ οι μίξεις ολοκληρώθηκαν στο 133 Studio στην Ηλιούπολη.

Στα φωνητικά συμμετέχουν η Σοφία Καμηνά, η Thaliah και η Sugahspank!, ενώ τα lead vocals ηχογραφήθηκαν στο studio του Εισβολέα.

«Όσα και να προσπαθήσω να γράψω και να πω για αυτό τον δίσκο, είναι ο πρώτος μου δίσκος. Τα κατάφερα, μίλησα στη γλώσσα μου, κόκκινος από ντροπή και αμηχανία, τη ντροπή του παιδιού που δειλά ψελλίζει την ψυχή του, μετά ξαναμιλάει, φωνάζει για να το ακούσουν», αναφέρει ο Phil Diamond.

Τα επτά τραγούδια

Το «Παιδί στη μέση πανηγυριού» αποτελείται από επτά κομμάτια: δύο «Όνειρα», δύο τραγούδια γύρω από τον έρωτα, την πίκρα και την αγάπη, ένα τραγούδι για τα χρόνια της Αγίας Παρασκευής και δύο τραγούδια που κινούνται γύρω από την ψυχή και τον νου.

Tracklist:

1. Όνειρο pt1

2. Κολόμπο

3. Έλα κοντά μου

4. Τι σου ’κανα feat. Sugahspank!

5. Τι ζητάς

6. Θυμήσου

7. Όνειρο pt2

Από το αγγλόφωνο rock και soul στον ελληνικό στίχο

Ο Φίλιππος Διαμαντόπουλος ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή ως frontman των indie rockers Travel Mind Syndrome. Το «Breeze of Light» είχε διακριθεί ως Song of the Month στο Jumping Fish της Cosmote, ενώ ακολούθησαν εμφανίσεις και συναυλίες με ονόματα όπως ο Sivert Høyem, οι Ojos de Brujo και οι The Radio Dept.

Στη συνέχεια ηγήθηκε των The Bet, ενός soul/funk/rock σχήματος που κυκλοφόρησε το single «The Message» και το EP «In Motion» και εμφανίστηκε δίπλα σε καλλιτέχνες και σχήματα όπως οι Monophonics, The Soul Jazz Orchestra και Radio Moscow.

Η μετοίκησή του στο Λος Άντζελες άνοιξε έναν νέο κύκλο συνεργασιών, με μουσικούς από τη West Coast σκηνή, αλλά και με ονόματα όπως οι Jungle Fire, Orgone, The Monophonics, Tribe of Gypsies, ο παραγωγός Roy Z και η Kid Moxie. Εκεί δημιουργήθηκε και το σχήμα Adámas.

Αργότερα βρέθηκε ως βασικός ερμηνευτής στο κινηματογραφικό/vintage soul project Man Called Shadow, ενώ το «Wildflower» ακούστηκε στο soundtrack της σειράς της ΕΡΤ1 «Η Παραλία».

Το «Παιδί στη μέση πανηγυριού» αποτελεί έτσι την επιστροφή του στον ελληνικό στίχο και στις μουσικές καταβολές με τις οποίες μεγάλωσε, χωρίς να εγκαταλείπει τις rock, soul και διεθνείς αναφορές που χαρακτήρισαν την προηγούμενη πορεία του.

Μουσικοί:

Phil Diamond — φωνή, κιθάρα

Tom Yosi — κιθάρα

Γιώργος Κωνσταντίνου — μπάσο

Ανδρέας Καρράς — τύμπανα

Νικόλας Wastor — πλήκτρα

Νίκος Μαρτζιώκας — κρουστά

Σοφία Καμηνά — φωνητικά

Thaliah — φωνητικά

Sugahspank! — φωνητικά

Ηλίας Κακαρούκας Αριστόπουλος — φλογέρα / ζουρνάς

Κώστας Μπέκος — νταούλι

Τάσος Γουσέτης — 1ο βιολί

Κατερίνα Τεπελένα — 2ο βιολί

Μαρίνα Σταλήμερου — βιόλα

Σταύρος Παργινός — βιολοντσέλο

Credits:

Μουσική: Phil Diamond

Στίχοι: Phil Diamond — «Όνειρο pt1», «Κολόμπο», «Τι σου ’κανα», «Τι ζητάς»

Phil Diamond, Γεωργία Δρακάκη — «Έλα κοντά μου», «Όνειρο pt2»

Phil Diamond, Tom Yosi — «Θυμήσου»

Παραγωγή: Phil Diamond, Γιώργος Σκανδαλάκης

Ενορχήστρωση: Phil Diamond & Band

Ενορχήστρωση εγχόρδων: Αλέξανδρος Δανδουλάκης

Mixed & Mastered by Γιώργος Μπότης, 133 Studio, Ηλιούπολη

Engineers: Δημήτρης Καλαμαράς, Γιώργος Κραββαρίτης, Μιχάλης Σκαράκης

Ψηφιακή διανομή: Stay Independent