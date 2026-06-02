O Pink Noisy, ένας παραγωγός με σταθερά πετυχημένη πορεία, singles με εκατομμύρια streams και πάνω από 100.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify κυκλοφορεί το “Lose Control”, ίσως το ωραιότερο νέο Italo-Disco τραγούδι που ακούσατε εδώ και χρόνια!

Προερχόμενος από μία πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, όπου το δικό του “Donna Carmen” βρέθηκε στην υπερπαραγωγή του Disney+ “The Beauty” ο Pink Noisy «εγκαταλείπει» για λίγο το γνωστό electronic-dance ύφος του με τις έντονες «μεσογειακές» επιρροές, κάνει focus σε πιο παραδοσιακές pop φόρμες και επηρεασμένος από την italo-disco κουλτούρα παρουσιάζει τη guilty-pleasure απόλαυση, που λέγεται “Lose Control”.

Ο Pink Noisy έχει συνεργαστεί με δεκάδες καλλιτέχνες (DJ Ravin, Anduze, Andreea Banica, Radio Killer, Consoul Trainin, κα ) και labels ενώ τα τραγούδια του αθροιστικά ξεπερνάνε τις 800.000 Shazam.