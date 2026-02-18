Μια προσπάθεια σύνδεσης και υπενθύμισης του πιο απλού. Ένας προς έναν η Πολυξένη Καράκογλου και οι θεατές, διαμορφώνουν μια μυσταγωγική συναυλία. Άλλοτε με πιο ηλεκτρονικούς ήχους και άλλοτε με το πιάνο της, μας δίνει απλόχερα την παλέτα των συναισθημάτων που την διαμορφώνουν.

Πρόκειται για ένα project που ζητάει το μοίρασμα και τη συμμετοχή με οδηγό τα τραγούδια και τις ιστορίες πίσω από αυτά.

Την Πολυξένη Καράκογλου μπορείτε να την απολαύσετε στα παρακάτω μέρη:

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου – Calderone / Αθήνα

Σάββατο 7 Μαρτίου – Οι 7 Νάνοι / Πολύγυρος Χαλκιδικής

Κυριακή 8 Μαρτίου – Λέσχη Κομοτηναίων / Κομοτηνή

Σάββατο 13 Μαρτίου – Τέχνης Δρώμενα / Χαλκίδα

Σάββατο 20 Μαρτίου – VINΥΛΙΟ wine / Λεμεσός Κύπρου

Πέμπτη 2 Απριλίου – Αίγλη / Σέρρες (μαζί με τον Λευτέρη Πασσιά)

Παρασκευή 3 Απριλίου – Soul / Θεσσαλονίκη (καλεσμένη η Βασιλική Γκρανοπούλου)

Σάββατο 4 Απριλίου – Σουίτα / Τρίκαλα (καλεσμένη η Αλίκη Γκανά)

Κυριακή 5 Απριλίου – Δεύτερο Πρόγραμμα / Λάρισα

Programming: Μάριος Ιβάν Παπούλιας