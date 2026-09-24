Η κωμωδία μυστηρίου «Prison… Κέικ» της Μαρίας Ν. Κίτρα επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν στο Θέατρο Αλκμήνη – Secret Room, σε σκηνοθεσία Κυριάκου Νικολαΐδη, με γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές.

Η υπόθεση

Τι μπορεί να συμβεί όταν ένας μικροκακοποιός καταλήγει στη φυλακή και βρίσκεται στο ίδιο κελί με έναν ισοβίτη με εκρηκτικό χαρακτήρα; Πόσο καλά μπορεί να γνωρίζει κανείς τους ανθρώπους γύρω του; Και, τελικά, τι σχέση μπορεί να έχει μια μυστηριώδης θυρίδα, ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, μια μητέρα που δίνει τη δική της μάχη και… ένα άνοστο prison cake;

Ο Κυριάκος Βαζάκας, γνωστός ως «Κάκος», ένας μικροκακοποιός που βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα μετά από μια αποτυχημένη ληστεία, καλείται να μοιραστεί το κελί του με τον Σώτο Νικολάου, έναν ισοβίτη με βαρύ παρελθόν και ακόμη βαρύτερο ταμπεραμέντο. Η συγκατοίκησή τους κάθε άλλο παρά εύκολη είναι.

Οι δύο άντρες μπλέκονται σε μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ γύρω τους εμφανίζονται η αυστηρή σωφρονιστική υπάλληλος Μαντώ Ευγενικού και η αδελφή της, Μυρτώ, μια ευαίσθητη δικηγόρος που προσπαθεί να βοηθήσει τον Κάκο.

Κάπου εκεί αρχίζουν να ξετυλίγονται τα μυστικά. Το γέλιο εναλλάσσεται με την αγωνία, η κωμωδία συναντά το μυστήριο και η συγκίνηση έρχεται εκεί που κανείς δεν την περιμένει. Μέχρι την τελευταία στιγμή, οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, οδηγώντας σε ένα φινάλε που δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί.

Και φυσικά, υπάρχει και το περίφημο «prison… κέικ»: ένα κέικ τόσο άνοστο, που τελικά καταφέρνει να γίνει αξέχαστο.

Η Παναγιώτα Βλαντή στη «φωνή της μητέρας»

Ξεχωριστή είναι η συμμετοχή της Παναγιώτας Βλαντή, η οποία χαρίζει τη φωνή της στη «Μητέρα», προσθέτοντας μία ακόμη διάσταση στην ιστορία. Τις φωνές τους επίσης χαρίζουν η Φλώρα Ζαμπέλη και ο Κωνσταντίνος Καμζέλας.

Το «Prison… Κέικ» είναι μια κωμωδία μυστηρίου που χρησιμοποιεί το κλειστό περιβάλλον ενός κελιού για να μιλήσει για την ανθρώπινη φύση, τις δεύτερες ευκαιρίες, τα μυστικά και τις σχέσεις που δημιουργούνται εκεί που κανείς δεν τις περιμένει.

Παίζουν:

Γιώργος Αργυρόπουλος – Σώτος Νικολάου

Σοφία Γκόντα – Μαντώ Ευγενικού

Κυριάκος Νικολαΐδης – Κάκος Βαζάκας

Ελένη Μπρίκα – Μυρτώ Ευγενικού

Στη φωνή της Μητέρας: Παναγιώτα Βλαντή

Φωνές: Φλώρα Ζαμπέλη, Κωνσταντίνος Καμζέλας

Κείμενο: Μαρία Ν. Κίτρα

Σκηνοθεσία: Κυριάκος Νικολαΐδης

Βοηθός παραγωγής: Νεφέλη Χαϊδάκη

Οδηγός σκηνής: Έλενα Χαϊδάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Μουσική επιμέλεια: Σοφία Γκόντα

Art Director: Χριστίνα Λαμπαδαρίου

Ενδυματολόγος: ΑΝ – Closet Queen

Σκηνογράφος: Α. Πολυχρονοπούλου

Κατασκευή σκηνικού: Πάνος Νικολάου

Πρεμιέρα: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Κάθε Κυριακή στις 18:30

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αλκμήνη – Secret Room

Αλκμήνης 8-12, Γκάζι (μετρό Κεραμεικός)

Τηλ: 210 3428650

Το θέατρο εξυπηρετεί ΑμεΑ. Ιδιωτικό πάρκινγκ βρίσκεται δίπλα στο θέατρο, με ειδική τιμή 10€ για τους θεατές με την επίδειξη του εισιτηρίου.

Εισιτήρια: 12€ κανονικό, 10€ φοιτητικό / άνω των 65 / ομαδικά

Προπώληση: more.com