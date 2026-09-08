Η σύγχρονη κωμωδία «Ο Tinderάς!» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Αλκμήνη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το έργο της Μαρίας Ν. Κίτρα, σε σκηνοθεσία του Κυριάκου Νικολαΐδη, κινείται γύρω από τις σχέσεις, τα ψέματα, τις εφαρμογές γνωριμιών και την ανάγκη των ανθρώπων να παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού τους. Στους βασικούς ρόλους εμφανίζονται η Ξανθούλα Τζερεφού, ο Κυριάκος Νικολαΐδης και ο Γιάννης Γιαραμαζίδης.

Η υπόθεση:

Η Ναταλία και ο Κίμωνας είναι μαζί εδώ και χρόνια, όμως η σχέση τους έχει βυθιστεί στη ρουτίνα. Εκείνη αναζητά κάποιον που θα την ακούσει πραγματικά, ενώ εκείνος είναι απορροφημένος από τη δουλειά, το κινητό, τον τζόγο και τις καθημερινές του δικαιολογίες.

Ένα βράδυ, ένα προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών, ένα μήνυμα και ένα «match» αρκούν για να ανατρέψουν τα πάντα. Όταν χτυπά το κουδούνι, ο άντρας που εμφανίζεται στην πόρτα δεν είναι αυτός που περίμενε κανείς και η βραδιά εξελίσσεται σε μια αλυσίδα παρεξηγήσεων, μεταμφιέσεων και συνεχών ανατροπών.

Τα ψέματα διαδέχονται το ένα το άλλο, οι συμμαχίες αλλάζουν και τα μυστικά βγαίνουν σταδιακά στην επιφάνεια. Ο κεντρικός ήρωας αναγκάζεται να αλλάζει ρόλους ξανά και ξανά, προσπαθώντας να διορθώσει όσα ο ίδιος έχει προκαλέσει.

Η παράσταση επιχειρεί να σχολιάσει με χιούμορ την αποξένωση στις σύγχρονες σχέσεις, την εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ανάγκη για μια πιο «ελκυστική» διαδικτυακή εικόνα.

Συντελεστές:

Κείμενο: Μαρία Ν. Κίτρα

Σκηνοθεσία: Κυριάκος Νικολαΐδης

Βοηθός παραγωγής: Νεφέλη Χαϊδάκη

Οδηγός σκηνής: Έλενα Χαϊδάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Μουσική επιμέλεια: Σοφία Γκόντα

Art Director: Χριστίνα Λαμπαδαρίου

Σκηνογράφος: Α. Πολυχρονοπούλου

Κατασκευή σκηνικού: Πάνος Νικολάου

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παίζουν:

Ναταλία: Ξανθούλα Τζερεφού

Κίμωνας: Κυριάκος Νικολαΐδης

George Lover: Γιάννης Γιαραμαζίδης

Πρεμιέρα: Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις

Σάββατο: 21:30

Κυριακή: 21:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Αλκμήνη – Secret Room

Αλκμήνης 8-12, Γκάζι, Αθήνα

Μετρό: Κεραμεικός

Το θέατρο εξυπηρετεί ΑμεΑ.

Εισιτήρια: 10€ & 12€

Προπώληση: more.com