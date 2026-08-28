Οι Pulp συνεχίζουν ένα από τα πιο επιτυχημένα comeback των τελευταίων ετών με την κυκλοφορία του νέου τους live album «Live!», που είναι διαθέσιμο από σήμερα, 28 Αυγούστου, από την Rough Trade Records.

Ο νέος δίσκος μεταφέρει σε 18 τραγούδια την ατμόσφαιρα από τις μεγάλες εμφανίσεις του συγκροτήματος στο The O2 του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2025, συνδυάζοντας κλασικά κομμάτια όπως τα «Common People», «Disco 2000» και «Babies» με τραγούδια από το πρόσφατο album «More».

Δεν πρόκειται όμως απλώς για ακόμη μία συναυλιακή καταγραφή. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τους Pulp: την εβδομάδα που το «More», το πρώτο studio album τους μετά από 24 χρόνια, έφτασε στο Νο1 του βρετανικού chart.

«Τα τραγούδια επιστρέφουν στη ζωή»

Ο ίδιος ο Jarvis Cocker έχει δώσει μια χαρακτηριστική εξήγηση για τον λιτό τίτλο του album. Για τον frontman των Pulp, μια συναυλία είναι το μέρος όπου τα τραγούδια «επιστρέφουν στη ζωή». Έτσι, το «Live!» λειτουργεί ταυτόχρονα ως κυριολεκτική περιγραφή μιας ζωντανής ηχογράφησης και ως προτροπή προς το κοινό να «ζωντανέψει».

Οι δύο συναυλίες στο O2 ήταν μάλιστα η 566η και η 567η εμφάνιση στην ιστορία του συγκροτήματος. Το υλικό του album αποτυπώνει τους Pulp όχι απλώς να ανατρέχουν στο παρελθόν τους, αλλά να παρουσιάζουν δίπλα στα μεγάλα τραγούδια των ’90s τη μουσική της νέας δημιουργικής τους περιόδου.

Από το «Common People» και το «Disco 2000» στα τραγούδια του «More»

Το «Live!» λειτουργεί σχεδόν σαν μια περιήγηση σε διαφορετικές εποχές των Pulp. Το «Disco 2000», το «Sorted for E’s & Wizz», το «Something Changed», το «Babies» και φυσικά το «Common People» συναντούν νεότερες συνθέσεις όπως τα «Spike Island», «Farmers Market», «Grown Ups», «Got to Have Love» και «A Sunset».

Το τελευταίο κλείνει και το album, ενώ η συναυλιακή εκτέλεση του «Common People» ξεπερνά τα οκτώ λεπτά.

Το άνοιγμα έχει επίσης μια ιδιαίτερη συμμετοχή: στο «Intro» εμφανίζεται η Σκωτσέζα ηθοποιός Kelly Macdonald.

Έρχεται και η ταινία «What Do You Do For an Encore?»

Οι ίδιες συναυλίες αποτελούν τη βάση και για τη νέα ταινία «Pulp: What Do You Do For an Encore?», σε σκηνοθεσία Garth Jennings.

Η σχέση του Jennings με το συγκρότημα πηγαίνει αρκετά πίσω. Το 1997 είχε σκηνοθετήσει το video clip του «Help the Aged», ενώ όταν οι Pulp ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στις περιοδείες το 2023, επικοινώνησε ξανά μαζί τους και συμμετείχε στον σχεδιασμό της σκηνικής τους παρουσίασης.

Τον Ιούνιο του 2025 βρέθηκε με τις κάμερές του στο O2 και κινηματογράφησε τις δύο συναυλίες, οι οποίες αποτελούν τον βασικό κορμό της νέας ταινίας.

Το «Live!» αποτελεί έτσι και το πρώτο soundtrack συναυλιακής ταινίας στην ιστορία των Pulp, ενώ το «What Do You Do For an Encore?» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα μέσω του MUBI μέσα στο φθινόπωρο του 2026.

Τα 18 τραγούδια του «Live!»

Intro (feat. Kelly Macdonald) Spike Island Slow Jam Sorted for E’s & Wizz Disco 2000 Help the Aged Farmers Market This Is Hardcore Sunrise Something Changed Grown Ups O.U. Do You Remember the First Time? Mis-Shapes Got to Have Love Babies Common People A Sunset

Μια επιστροφή που δεν έμεινε στη νοσταλγία

Οι Pulp είχαν επανενωθεί για συναυλίες και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά.

Το «More», που κυκλοφόρησε το 2025, ήταν το πρώτο album με νέο υλικό μετά το «We Love Life» του 2001 και η επιτυχία του έδειξε ότι η επιστροφή τους μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από μια περιοδεία βασισμένη στη νοσταλγία.

Το «Live!» αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη στιγμή: ένα συγκρότημα που μπορεί να παίξει το «Common People» και το «Disco 2000» μπροστά σε ένα γεμάτο O2, αλλά ταυτόχρονα έχει ξανά καινούργια τραγούδια που αποτελούν ενεργό μέρος του set του.

Το «Live!» κυκλοφορεί σε διπλό CD, διπλό μαύρο βινύλιο και limited μπλε διπλό βινύλιο.