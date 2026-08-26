Οι Queens of the Stone Age παρουσιάζουν το νέο τους single «Insignificant Other», ανοίγοντας παράλληλα επίσημα το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής τους πορείας. Το τραγούδι συνοδεύεται από lyric video και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους, «Perfecth», που θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου από την Matador Records.

Το «Insignificant Other» ακολουθεί το «Easy Street», που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και αποτέλεσε την πρώτη νέα μουσική του συγκροτήματος εδώ και περίπου τρία χρόνια.

Στο καινούργιο κομμάτι οι Queens of the Stone Age αφήνουν σε δεύτερο πλάνο τις πιο επιθετικές πλευρές του ήχου τους και κινούνται σε μια πιο ατμοσφαιρική και υπνωτική κατεύθυνση. Ο Josh Homme έχει χαρακτηρίσει το τραγούδι ως ένα από τα κεντρικά σημεία του νέου δίσκου.

Το «Perfecth» θα είναι το ένατο studio album των Queens of the Stone Age και το πρώτο μετά το «In Times New Roman…» του 2023. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και το Λος Άντζελες, με την παραγωγή να υπογράφουν οι Joshua Homme και Michael Shuman.

Ο παράξενος τίτλος του άλμπουμ δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Πρόκειται για ένα λογοπαίγνιο πάνω στη λέξη «perfect», με τον Homme να εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από αυτό: η τελειότητα, όπως τη φανταζόμαστε, ουσιαστικά δεν υπάρχει και ακριβώς οι ατέλειες είναι εκείνες που κάνουν κάτι μοναδικό.

Ο νέος δίσκος θα περιλαμβάνει εννέα τραγούδια:

It’s Only Love Insignificant Other Where The Goth Girls At? Mono From the Cliff Sunday Easy Street Phantom Limb Run Away From The Mob

Το «Perfecth» διαδέχεται μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για το συγκρότημα. Το 2025 οι Queens of the Stone Age παρουσίασαν το «Alive in the Catacombs», τη συναυλιακή κινηματογραφική δουλειά που γυρίστηκε στις Κατακόμβες του Παρισιού, ενώ μέσα στο 2026 επέστρεψαν σταδιακά σε νέο υλικό.

Με το «Insignificant Other» να είναι πλέον διαθέσιμο, η εικόνα του επόμενου άλμπουμ αρχίζει να γίνεται σαφέστερη, χωρίς όμως οι Queens of the Stone Age να δείχνουν διάθεση να επαναλάβουν απλώς το παρελθόν τους.