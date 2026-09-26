Το Someone Else, το ντεμπούτο άλμπουμ του Ραφαήλ Μελετέα, μόλις κυκλοφόρησε από τη Veego Records.

Γραμμένο, ενορχηστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio του στην Αθήνα, είναι ένας δίσκος που μας κέρδισε από την πρώτη ακρόαση.

Έγχορδα, αναλογικοί ήχοι και μεσογειακές μελωδίες, με αναφορές στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική μουσική και τα library records των ’60s και ’70s — από Piero Piccioni, Piero Umiliani και Alessandro Alessandroni μέχρι Sven Wunder.

Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις καταλάβει τον ορχηστρικό κόσμο του Someone Else, έρχονται τα δύο τραγούδια του άλμπουμ με φωνητικά, το ομώνυμο και το May 19th, με West Coast και yacht rock αναφορές.

Ένας δίσκος που έχει ξεχωρίσει ήδη, πριν την επίσημη κυκλοφορία του, σε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά μέσα, και έχει επιλεχθεί από το γαλλικό FIP ως official selection και πρόταση για τον μήνα Οκτώβριο, κυκλοφορεί σε βινύλιο και digital.