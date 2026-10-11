Η Remi Wolf κυκλοφόρησε το «Mud», το τρίτο της άλμπουμ, στις 9 Οκτωβρίου από την Island Records. Στα έντεκα τραγούδια του στρέφεται σε έναν πιο λιτό, οργανικό ήχο και μιλά πιο ανοιχτά για την εξάντληση, έναν χωρισμό και την προσπάθεια να ξαναβρεί την ισορροπία της.

Η αλλαγή φαίνεται αν βάλει κανείς το «Mud» δίπλα στα «Juno» και «Big Ideas». Η Wolf είχε συνδέσει τη μουσική της με πυκνές, πολύχρωμες παραγωγές. Aυτή τη φορά ήθελε τα τραγούδια να μπορούν να σταθούν ακόμη και παιγμένα με μια ακουστική κιθάρα. Οι ζωντανές ερμηνείες και τα όργανα έχουν περισσότερο χώρο, χωρίς να χάνεται η ενέργεια που τη χαρακτηρίζει.

Από την εξάντληση σε μια «οικογενειακή μπάντα»

Έπειτα από χρόνια συνεχών περιοδειών, η Wolf άρχισε να αναρωτιέται τι ήθελε να πει και με ποιον τρόπο ήθελε να φτιάχνει μουσική. Οι πρώτες συνεδρίες για τον δίσκο έγιναν στο Νάσβιλ. Καθοριστική αποδείχθηκε στη συνέχεια η κοινή δουλειά στο Big Bear της Καλιφόρνιας με τον επί χρόνια συνεργάτη της Jared Solomon και τους Jack DeMeo, Jamie McLaughlin και Gigi Grombacher.

Η παρέα έγραφε και ηχογραφούσε μαζί, αφήνοντας τις ιδέες να εξελιχθούν χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Η ίδια περιέγραψε αυτό το κλίμα ως μια «οικογενειακή μπάντα». Η δουλειά συνεχίστηκε στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης και ολοκληρώθηκε στο Joshua Tree. Η Wolf έπαιξε μάλιστα η ίδια τύμπανα σε μέρος των ηχογραφήσεων.

Τα έντεκα τραγούδια του «Mud»

Τα «Twiggy», «Bottle» και «I Won’t Cry» είχαν ήδη συστήσει διαφορετικές πλευρές του άλμπουμ πριν από την κυκλοφορία του. Το «I Won’t Cry» γράφτηκε στο Big Bear, σε μια περίοδο που ο χωρισμός της ήταν ακόμη νωπός. Στο «Moon So High» συμμετέχει ο John Mayer, ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα τραγούδια βρίσκονται τα «Champagne», «Burn Me Blue», «Jamie» και «Covered In Mud».

Ο τίτλος του δίσκου περιγράφει την κατάσταση μέσα από την οποία πέρασε η δημιουργός του. Η Wolf έχει μιλήσει για έναν δίσκο που γεννήθηκε από δύσκολα συναισθήματα, αλλά η διαδικασία της ηχογράφησής του την έκανε να νιώσει πιο καθαρή στο τέλος. Στο «Mud» αυτή η διαδρομή ακούγεται τόσο στα τραγούδια όσο και στον τρόπο που επέλεξε να τα παίξει μαζί με τους ανθρώπους γύρω της.