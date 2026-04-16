Οι Ρεβάνς παρουσιάζουν το νέο τους single «Ιουλιέττα», το πρώτο τραγούδι που ξεχωρίζει μέσα από τον τρίτο τους δίσκο «Τι συνέβη;», που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026.

Η «Ιουλιέττα» αποτελεί το μοναδικό αμιγώς ερωτικό τραγούδι του άλμπουμ, αλλά και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της ταυτότητας του συγκροτήματος. Παρότι αγαπήθηκε από νωρίς και δεν έλειψε ποτέ από τα live τους, αποκτά τώρα για πρώτη φορά την επίσημη δισκογραφική του μορφή.

Με τη χαρακτηριστική τους αισθητική, οι Ρεβάνς γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν: το τραγούδι διατηρεί την τραγουδοποιητική τους ρίζα, ενώ εντάσσεται οργανικά στον σύγχρονο, ηλεκτρικό ήχο του νέου άλμπουμ. Το κλαρινέτο και η φυσαρμόνικα συνομιλούν με τις δυναμικές κιθάρες και τους ρυθμούς, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνδυάζει τη νοσταλγία με τη σύγχρονη ένταση.

Το άλμπουμ «Τι συνέβη;» σηματοδοτεί ένα πιο ώριμο κεφάλαιο για το συγκρότημα, συνοψίζοντας την πορεία τους μέχρι σήμερα και ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η «Ιουλιέττα» λειτουργεί ως ένας συναισθηματικός πυρήνας ,ένα τραγούδι για την αγάπη, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Αν ακούσεις βήματα στον κήπο

αν τρομάξεις κι είσαι από τον ύπνο

σε κανένα μη το πεις.

Μη φωνάξεις τους φρουρούς κοντά σου

μόνο κλείδωσε την κάμαρά σου

κι ο μόνος κλέφτης που θα δεις

θα ‘ναι της καρδιάς σου.

Να κοιτάς τις νύχτες το μπαλκόνι σου

στη μεριά που ανάβει το φεγγάρι

κι όταν κάποιο βράδυ θα ‘σαι μόνη σου

θα με βρεις στο πλάι σου και πάλι.

Άμα δεις τη φυλλωσιά να τρέμει

κι απ’ το φράχτη μια σκιά να μπαίνει

μη φωνάξεις δυνατά.

Βγες για λίγο στο περβάζι φως μου

μια κλωστούλα απ’ το λινό σου δως μου

να κρατώ τη μυρωδιά

σαν κλαράκι δυόσμου.

Να κοιτάς τις νύχτες το μπαλκόνι σου

στη μεριά που ανάβει το φεγγάρι,

κι όταν κάποιο βράδυ θα ‘σαι μόνη σου

θα με βρεις στο πλάι σου και πάλι.