«Θέλω να νιώσω ότι αν γυρίσω το κεφάλι θα είναι εκεί, έτοιμος να μας διευθύνει με χαμόγελο και αγάπη… ίσως και περηφάνια…»

Ρίτα Αντωνοπούλου

Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι διαχρονικός. Το έργο του μιλάει με τον ίδιο έντονο τρόπο από γενιά σε γενιά και τη σημαδεύει, σε βαθμό που κάποιος μπορεί να το αναγάγει σε κάτι μαγικό.

Έχοντας μαθητεύσει δίπλα του από το 2006 έως το τέλος, η Ρίτα Αντωνοπούλου αποφάσισε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στον αξέχαστο δημιουργό, χωρίς τον ίδιο επί σκηνής. Όπως λέει η ίδια, ο ένας λόγος είναι ότι τώρα νιώθει έτοιμη να το κάνει και ο δεύτερος η μουσική σύμπραξη με τους εξαιρετικούς Ρεβάνς.

Με τεράστια αγάπη στο έργο του εδώ και χρόνια, οι Ρεβάνς δίνουν το δικό τους στίγμα σε εμβληματικά τραγούδια, ενώ η συνεργασία με τη Ρίτα Αντωνοπούλου δημιουργεί ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα που επιχειρεί – και έχει ως στόχο – να μας κάνει όλους να νιώσουμε ξανά τον Θάνο κοντά μας, όπως τότε.

Η παράσταση παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε πάρα πολλά μέρη, ενώνοντας όλους όσοι την παρακολούθησαν σε ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του Θάνου Μικρούτσικου, μέσα από την αγάπη και τον ιδιαίτερο ήχο που δημιούργησε η σύμπραξη της Ρίτας Αντωνοπούλου με τους Ρεβάνς πάνω στο έργο του πιο αγαπημένου δημιουργού.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κλείσει αυτός ο κύκλος από το να παρουσιαστεί σε έναν από τους πιο ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, το Κύτταρο Live Stage.

Με τους Ρεβάνς παίζουν οι:

Αστέρης Κωνσταντίνου – ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα, φυσαρμόνικα, φωνή

Χρήστος Ελ. Παπαδόπουλος – κλαρινέτο, σαξόφωνο, φωνή

Άγγελος Αθανασιάδης – ηλεκτρική κιθάρα, sound effects

Γρηγόρης Οικονόμου – τύμπανα, synth pad

Βασίλης Νικολόπουλος – ηλεκτρικό μπάσο, synth bass

Επιμέλεια ήχου: Σάκης Πυριόχος

Επιμέλεια φώτων: Μαρία Βενετάκη

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πόρτες 21:00

Ώρα έναρξης 22:00

Κύτταρο Live Stage

Ηπείρου 48 και Αχαρνών

Εισιτήριο: 15€ (το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο – μπαρ)

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 210 8224134 – 697 764 1373

Τιμή φιάλης ποτού 80€ (ανά 4 άτομα)

Τιμή φιάλης κρασιού 40€ (ανά 2 άτομα)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com