Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα πραγματοποιείται στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου, για τον Θάνο Μικρούτσικο. Νέοι τραγουδοποιοί παίρνουν τη σκυτάλη και παρουσιάζουν στο κοινό τα επιβλητικά έργα του μεγάλου συνθέτη. Οι Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Σταύρος Τσαντές, Κωστής Χρήστου και Sophie Lies «ξαναδιαβάζουν» τα τραγούδια του, που «μιλάνε για το αύριο και το χτες». Και είναι σίγουρο πως ο Θάνος Μικρούτσικος, που στάθηκε πάντα κοντά στις ανησυχίες των νέων δημιουργών, θα τους προέτρεπε να κάνουν το έργο του δικό τους και να το τραγουδήσουν με τον τρόπο τους μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Αυτός, άλλωστε, υποστήριζε πως κανένα έργο δεν μπορεί να μένει αδιάφορο κι αμετάβλητο μπροστά σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει.

Ο Θάνος Μικρούτσικος πάντα θα συνεχίσει να μας προτρέπει να «χορέψουμε πάνω στο φτερό του καρχαρία», δηλαδή -όπως ερμήνευε ο ίδιος τον στίχο του Καββαδία- «να ξεπεράσουμε τα όριά μας, τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, να κατακτήσουμε το αδύνατο». Σ’ αυτό το αφιέρωμα, με νέες ενορχηστρώσεις του Γιάννη Λουπάκη και του Γιώργου Καρούμπαλου και με το βλέμμα των νέων δημιουργών, παρουσιάζονται μεγάλες στιγμές του έργου του συνθέτη μέσα απ’ «τα όνειρα των εραστών, τα δάκρυα των ποιητών και των τρελών τα γέλια».

«Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος». Τέτοιους δρόμους άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο Θάνος Μικρούτσικος ώστε η νέα γενιά να εξελίσσεται και να συναντάει τις πρωτοποριακές συνθέσεις του, τις σκέψεις και τις αγωνίες του, το όραμά του για τη μουσική και για τη ζωή. Έτσι μόνο «θα ζει σε αιώνιο κύκλο», μαζί με τη μουσική του.

Ενορχηστρώσεις: Γιάννης Λουπάκης & Γιώργος Καρούμπαλος

Μουσικοί

Κλαρινέτο- Σαξόφωνο: Αλέξης Στενάκης

Μπάσο: Λάμπρος Ψωμάς

Κλασική κιθάρα: Γιώργος Καρούμπαλος

Ηλεκτρική κιθάρα: Οδυσσέας Τζιρίτας

Τύμπανα: Χάρης Παρασκευάς

Πιάνο: Γιάννης Λουπάκης

Φωτογραφία Αφίσας: Δήμητρα Ράπτη

Γραφιστικά: Γιάννης Κλεφτογιάννης

Οργάνωση Παραγωγής: Βασίλης Μητρόπουλος

Επικοινωνία: Εύα Κούτρα

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης 21.00

Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37 – Νέος Κόσμος

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2109226975

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com