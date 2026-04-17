Ο Απόστολος Κίτσος επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου! Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του, με guest την σαγηνευτική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον τολμηρό Σταύρο Τσαντέ και την μοναδική Sophie Lies, ο Απόστολος ανεβαίνει στη σκηνή του Club στις 5

Μαΐου, έτοιμος να μας ταξιδέψει αλλά και να μας ξεσηκώσει.

Με τους δύο προηγούμενους δίσκους του – το “Κάτι Παράξενο” και την “Αναχώρηση” – στις αποσκευές του και ανά χείρας τον τρίτο, που ετοιμάζει με τον Σταύρο Τσαντέ, ένα δίσκο με “αλλιώτικα” λαϊκά τραγούδια, θα σε συγκινήσει αλλά και θα σε λικνίσει στους ρυθμούς του.

Ετοιμάσου να ακούσεις και τραγούδια που πάντα τα είχε καημό, αλλά δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα. Από το ευαίσθητο Skinny Love του Bon Iver και το ατμοσφαιρικό Pagan Poetry της Björk, μέχρι το σκληρό Όχι πια έρωτες των Κόρε Ύδρο και το σπουδαίο Μίσος του Άκη Πάνου, η ερμηνεία κινείται πάντα με αυθεντικότητα και συναίσθημα. Ένα φάσμα επιλογών που μοιάζει με ρίσκο, αλλά τελικά ενοποιείται αρμονικά από μια σημαντική φωνή που κινείται με ευελιξία και διαθέτει σπάνια εκφραστική δύναμη.

Η σχέση του Απόστολου με το κοινό είναι άμεση και δυναμική. Ανάμεσα στα τραγούδια πάντα υπάρχει χώρος για χιούμορ, ανείπωτες ιστορίες και αυτοσαρκασμό. Η ατμόσφαιρα παρεΐστικη και σχεδόν θεατρική. Και κάπου προς το τέλος έρχονται και οι παραγγελιές: Αφήνεις στην κληρωτίδα το χαρτάκι με το τραγούδι που θες να ακούσεις και, με λίγη τύχη, ίσως το παίξουν για σένα, έτσι αυθόρμητα, prima vista.

Μαζί του, η μπάντα φωτιά με το δικό της ξεχωριστό ήχο, ο Φάνης, ο Χάρης, ο Λάμπρος κι ο Αλέξης.

Φάνης Ζαχόπουλος – κιθάρες

Χάρης Παρασκευάς – τύμπανα

Αλέξης Στενάκης – πλήκτρα & πνευστά

Λάμπρος Ψωμάς – μπάσο

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας

Τρίτη 5 Μαΐου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

210 9226975

Εισιτήρια: more.com