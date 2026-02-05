O Απόστολος Κίτσος επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου! Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του, με guest την σαγηνευτική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον τολμηρό Σταύρο Τσαντέ και την μοναδική Sophie Lies, ο Απόστολος ανεβαίνει στη σκηνή του Club του Σταυρού του Νότου, έτοιμος να μας ταξιδέψει αλλά και να μας ξεσηκώσει.

Με τους δύο προηγούμενους δίσκους του -το “Κάτι Παράξενο” και την “Αναχώρηση”- στις αποσκευές του και ανά χείρας τον τρίτο, που ετοιμάζει με τον Σταύρο Τσαντέ, ένα δίσκο με “αλλιώτικα” λαϊκά τραγούδια, θα σε συγκινήσει αλλά και θα σε λικνίσει στους ρυθμούς του. Ετοιμάσου να ακούσεις και τραγούδια που πάντα τα είχε καημό, αλλά δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα.

Παίζουν οι μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος – κιθάρες

Λάμπρος Παπανικολάου – μπάσο

Χάρης Παρασκευάς – τύμπανα

Αλέξης Στενάκης – πλήκτρα & πνευστά

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37 – Νέος Κόσμος

210 9226975

Εισιτήρια: από12€

Προπώληση: more.com