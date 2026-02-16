Ο Απόστολος Κίτσος επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου για ένα live που δεν μοιάζει με τα άλλα. Όχι επειδή πρέπει να είναι διαφορετικό. Απλώς είναι!

Θα ακούσεις δικά του τραγούδια, από το έντεχνο “Κάτι Παράξενο”, στην ηλεκτρονική Αναχώρηση και τον επερχόμενο δίσκο με τον Σταύρο Τσαντέ, με “αλλιώτικα” λαϊκά, να συνυπάρχουν αρμονικά με απρόσμενες διασκευές και αγάπες που μέχρι τώρα έμεναν καημός. Από το ευαίσθητο “Skinny Love” του Bon Iver και το ατμοσφαιρικό “Pagan Poetry” της Björk, μέχρι το σκληρό και συνάμα ρομαντικό “Όχι πια έρωτες” των Κόρε Ύδρο και το σπουδαίο “Μίσος” του Άκη Πάνου, η ερμηνεία κινείται πάντα με αυθεντικότητα και συναίσθημα. Ένα φάσμα επιλογών που μοιάζει με ρίσκο, αλλά τελικά ενοποιείται αρμονικά από μια σημαντική φωνή που κινείται με ευελιξία και διαθέτει σπάνια εκφραστική δύναμη.

Ένα πρόγραμμα που ενώνει διαφορετικούς κόσμους και προκαλεί όλα μας τα συναισθήματα. Η σχέση του Απόστολου με το κοινό είναι άμεση και δυναμική. Ανάμεσα στα τραγούδια υπάρχει πάντα χώρος για χιούμορ, ανείπωτες ιστορίες και αυτοσαρκασμό. Η ατμόσφαιρα παρεΐστικη και σχεδόν θεατρική. Κι αν τα τραγούδια του έχουν ποιητικότητα, οι μικρές αποδομήσεις της σοβαροφάνειας μας θυμίζουν ότι η μουσική δεν χρειάζεται να παίρνει πάντα τον εαυτό της στα σοβαρά για να είναι αληθινή. Και κάπου προς το τέλος, έρχονται οι παραγγελιές. Όποιος θέλει, αφήνει ένα τραγούδι σε μια κληρωτίδα και αυτά παίζονται επί τόπου. Χωρίς πρόβα, prima vista!

Μαζί του, η μπάντα φωτιά με το δικό της ξεχωριστό ήχο, ο Φάνης, ο Χάρης, ο Λάμπρος κι ο Αλέξης.

Παίζουν οι μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος – κιθάρες

Λάμπρος Παπανικολάου – μπάσο

Χάρης Παρασκευάς – τύμπανα

Αλέξης Στενάκης – πλήκτρα & πνευστά

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Ώρα Έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Εισιτήρια: more.com