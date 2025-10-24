Με τους δύο προηγούμενους δίσκους του, «Κάτι παράξενο» και «Αναχώρηση», στις αποσκευές του και ανά χείρας τον τρίτο που ετοιμάζει με τον Σταύρο Τσαντέ, ένα άλμπουμ με «αλλιώτικα» λαϊκά τραγούδια, ο Απόστολος Κίτσος θα συγκινήσει αλλά και θα λικνίσει το κοινό στους ρυθμούς του. Ετοιμαστείτε να ακούσετε και τραγούδια που πάντα τα είχε καημό, αλλά δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα.

Μαζί του η μπάντα-φωτιά με το δικό της ξεχωριστό ήχο: ο Φάνης, ο Χάρης, ο Λάμπρος και ο Αλέξης.

Επίτιμη προσκεκλημένη της βραδιάς, η πάντα σαγηνευτική Ελένη Τσαλιγοπούλου, σε μία και μοναδική μουσική συνύπαρξη.

Παίζουν οι μουσικοί

Φάνης Ζαχόπουλος – κιθάρες

Λάμπρος Παπανικολάου – μπάσο

Χάρης Παρασκευάς – τύμπανα

Αλέξης Στενάκης – πλήκτρα και πνευστά

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21:00

Σταυρός του Νότου Plus

210 9226975

Εισιτήρια: more.com