Το «Ροδάφ’νον» του Κώστα Διαμαντίδη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Από Μηχανής Θέατρο, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και με τον Τάκη Βαμβακίδη στον κεντρικό ρόλο. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στην Πάνω Σκηνή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει χειμερινή περιοδεία.

«Η εγάπ’ άψιμον έν

Για εμπαίντς απέσ’ και καίεσαι,

για στέκ’ς από μακρά και ριγάς».

Μετά τις περσινές παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το έργο επαναλαμβάνεται για δεύτερο χρόνο, με τον Θέμη Μουμουλίδη να υπογράφει ξανά τη σκηνοθεσία και τον Τάκη Βαμβακίδη να ερμηνεύει τον ρόλο του συγγραφέα-εγγονού.

Το έργο

Η περιπέτεια των Ποντίων ξεδιπλώνεται μέσα από την ιστορία της Παρθένας, μιας γυναίκας που ξεριζώνεται από ένα χωριό της Τραπεζούντας και, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, βρίσκεται σε ένα χωριό της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο καθημερινός αγώνας, το γέλιο και το δάκρυ, οι μνήμες μιας χαμένης πατρίδας, το ακριβό της μυστικό και το μεγάλο της όνειρο —να φυτέψει στην αυλή της ένα ροδάφ’νον από τα χώματα του τόπου της— συνθέτουν την ιστορία, με τη μνήμη του Πόντου να επιχειρεί να ριζώσει στη νέα πατρίδα.

Ο Κώστας Διαμαντίδης, ένας από τους σύγχρονους Πόντιους συγγραφείς, χρησιμοποιεί το «Ροδάφ’νον» για να αφηγηθεί ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο: από τον Πόντο στη διασπορά και από τον διωγμό και τη γενοκτονία μέχρι το σήμερα, με τη μνήμη της πατρίδας να παραμένει στο επίκεντρο.

Πρόκειται για μια ιστορία που αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της μνήμης ως στοιχείου ιστορικής συνέχειας, αλλά και την προσπάθεια των ανθρώπων να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά τον ξεριζωμό.

Ο Θέμης Μουμουλίδης επεξεργάζεται το μυθιστορηματικό υλικό και παρουσιάζει μια νέα σκηνική ανάγνωση του έργου, δουλεύοντας πάνω στη γλώσσα, στους ήχους και στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού.

Ο Τάκης Βαμβακίδης, ηθοποιός ποντιακής καταγωγής και γνώστης της ποντιακής διαλέκτου, αναλαμβάνει την ερμηνεία της παράστασης, μεταφέροντας στη σκηνή την ιστορία, τις μνήμες και τις εμπειρίες ενός κόσμου που σημάδεψε τον ποντιακό ελληνισμό.

Σκηνοθεσία: Θέμης Μουμουλίδης

Θεατρική μεταφορά: Θέμης Μουμουλίδης, Μάρθα Μαυρίδου

Επιστημονικός σύμβουλος: Κώστας Φωτιάδης

Σκηνικός χώρος – κοστούμια: Ανδρομάχη Ζαχαριά

Μουσική: Γιάννης Λουπάκης

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Μετάφραση από την ποντιακή διάλεκτο: Γιώτα Ιωακειμίδου

Φωτογραφίες: Κώστας Θωμαΐδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρθα Μαυρίδου

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Διεύθυνση παραγωγής: Σταμάτης Μουμουλίδης

Ερμηνεύει: Τάκης Βαμβακίδης

Παραστάσεις στην Αθήνα: 24 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2026

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

Από Μηχανής Θέατρο – Πάνω Σκηνή

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

Περιοδεία – 1ος κύκλος:

Πτολεμαΐδα: 20 Νοεμβρίου, Πνευματικό Κέντρο

Βέροια: 21 Νοεμβρίου

Έδεσσα: 25 Νοεμβρίου, Αίθουσα Αντιπεριφέρειας

Θεσσαλονίκη: 27, 28 & 29 Νοεμβρίου

Περιοδεία – 2ος κύκλος:

Λαμία, Λάρισα, Τρίκαλα, Γρεβενά, Φλώρινα, Κοζάνη, Κατερίνη

Τιμές εισιτηρίων:

15€ γενική είσοδος

12€ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, ομαδικό

Εισιτήρια από 10€ για περιορισμένο αριθμό θέσεων

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