Το Rudu Fest Amorgos επιστρέφει στην Αμοργό για 5η συνεχόμενη χρονιά, έτοιμο να γράψει ένα ακόμη καλοκαιρινό κεφάλαιο στο νησί. Από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, η πιο indie πλαστική καρέκλα του καλοκαιριού στήνεται ξανά σε Κατάπολα, Νικουριά, Χώρα, Αιγιάλη και Λαγκάδα, φέρνοντας μαζί της μουσικές, συναντήσεις, πάρτι, συναυλίες, πανηγύρια, after events, βουτιές, μονοπάτια, yoga sessions και όλα όσα κάνουν ένα φεστιβάλ να μοιάζει με μεγάλη παρέα.

Με το πιο δυνατό line up της μέχρι σήμερα πορείας του, το Rudu Fest Amorgos 2026 υπόσχεται εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια ενός απλού μουσικού φεστιβάλ. Live εμφανίσεις, beach parties, stand up, πανηγύρια, δραστηριότητες και εκπλήξεις απλώνονται σε διαφορετικά σημεία της Αμοργού, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική με την ίδια την εμπειρία του νησιού.

Από τα beach parties στη Νικουριά και τα live στα Κατάπολα, μέχρι τις βραδιές στην Αιγιάλη, τα σοκάκια της Λαγκάδας και την πλατεία της Χώρας, το Rudu Fest Amorgos δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι μια καλοκαιρινή συνάντηση που επιστρέφει κάθε χρόνο πιο δυνατή, πιο ζωντανή και πιο αγαπημένη.

Το πρόγραμμα του Rudu Fest Amorgos 2026:

Δευτέρα 27 Ιουλίου

20:30 – Κατάπολα, Βοτανικό Πάρκο Αμοργού

Stand up show με τη Δήμητρα Νικητέα

Τρίτη 28 Ιουλίου

14:00 – Νικουριά

Beach party με τους OYTEKAN

22:00 – Χώρα, Tzitziki

Special event με τους Kospanti

Τετάρτη 29 Ιουλίου

21:00 – Χώρα, Λόζα / Πλατεία Χώρας

Πανηγύρι με τους Κιντέρια

Πέμπτη 30 Ιουλίου

20:30 – Κατάπολα, Θεατράκι Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων

Live με τους Aeon και Nekrotsoulithra

After party στα Κατάπολα, στο Bastet

Παρασκευή 31 Ιουλίου

20:30 – Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Αιγιάλης

Live με Pan Pan, Irene Skylakaki και Selini

After party

Σάββατο 1 Αυγούστου

20:30 – Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Αιγιάλης

Live με Παύλο Παυλίδη και Capétte

After party

Κυριακή 2 Αυγούστου

20:30 – Αιγιάλη, Parking Νηπιαγωγείου Αιγιάλης

20 χρόνια Dynasty

Live με Μικρό Κλέφτη, Hatemost και Tsaki

Δευτέρα 3 Αυγούστου

19:30 – Λαγκάδα

Sunset closing party

Παράλληλες δραστηριότητες:

Πρωινή yoga στην αμμουδιά, στην παραλία της Αιγιάλης

Πρωινή ομαδική πεζοπορία στη Χώρα

Closing Sokaki Party στη Λαγκάδα

Περισσότερες δράσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

Εισιτήρια: 58 ευρώ

Προπώληση: more.com