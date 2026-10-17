Μετά το «Μου Λες», ο SIC επιστρέφει σε μία νέα συνεργασία με την Καλλιόπη Μητροπούλου με το ολοκαίνουργιο single ‘Δεν Μιλάω Για Σένα’ — μια αντισυμβατική ωδή στον έρωτα, ή μάλλον, σε όλα όσα μας κάνουν να αμφισβητούμε την ίδια του την ύπαρξη.

Μια ηλεκτρονική χορευτική μπαλάντα που αποδομεί τον ρομαντισμό και φωτίζει τη σκοτεινή, συχνά επώδυνη πλευρά του έρωτα. Με αναλογικά synths, παλλόμενους ρυθμούς και μια φωνή που ισορροπεί ανάμεσα στην απογοήτευση και την έκσταση, το ‘Δεν Μιλάω Για Σένα’ περιγράφει συναισθηματικά συντρίμμια χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης λύτρωσης.

Ο SIC υπογράφει τη μουσική και τους στίχους και σε συνεργασία με τους hotelοniro την παραγωγή. Το ‘Δεν Μιλάω Για Σένα’ ακούγεται σαν ένα σύγχρονο electro-pop μοιρολόι: μια σκοτεινή, χορευτική εξομολόγηση, ένα απρόσμενο βάλσαμο για όσους έχουν βρεθεί στη λάθος πλευρά του έρωτα.

Στίχοι / Μουσική: SIC

Φωνή: Καλλιόπη Μητροπούλου

Παραγωγή: hoteloniro

Mastering: Costas Verigas

Ηχογράφηση: Studio Δισκεξ

Βίντεο Cinematographer: Λεωνίδας Κακλαμάνης, Ηθοποιός: Δανάη Πολίτη

Μια ανεξάρτητη κυκλοφορία του SIC με την υποστήριξη της The Hubsters

Δεν μιλάω για σένα

Δεν μιλάω για σένα, ούτε για μας

Στους γνωστούς λέω τέρμα

Λέω τέρμα γι’ αυτήν άλλο πια μην ρωτάς

Της αγάπης το ψέμα

Μια νουβέλα που πια δε με αφορά

Κι αν μπροστά βλέπεις τέλμα

Πίσω βλέπω γκρεμό, μην το συζητάς

Άλλο μη με ρωτάς για εκείνη

Πικρό ποτήρι

Το αίμα μαύρο

Στις φλέβες μου που κυλά

Άλλο μη με ρωτάς, σου λέω

Δεν ξέρω αν φταίω

Ποτάμι μαύρο

Που πίσω πια δεν γυρνά

Δεν μιλάω για σένα

Δεν μιλάω για σένα, ούτε για μας

Κι αν παντού βλέπεις ψέμα

Κάτι τρέχει με σένα και ρέστα ζητάς

Των ματιών σου το βλέμμα

Της καρδιάς σου το χρώμα προδίδει ξανά

Κι αν μπροστά έχει ρέμα

Πίσω έχει γκρεμό να δω που θα πας