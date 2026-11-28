Δύο χρόνια μετά την “Μετακανονικότητα”, την τελευταία κυκλοφορία του Sigmataf, να’μαστε πάλι εκεί, να’μαστε πάλι εκεί, Αλεξάνδρας και Πανόρμου γωνία. H “Λεωφόρος Αλεξάνδρας” – το πρώτο single & video clip του Sigmataf από το επερχόμενο άλμπουμ που αναμένεται στην αρχή του νέου έτους, μόλις κυκλοφόρησε!

Ο Sigmataf (κατά κόσμον Στέλιος Τσάφος – Σ.Τ.) δεν είναι καινούργιος στην spoken word σκηνή, καθώς δραστηριοποιείται δισκογραφικά από το 2010. Κινείται στις γκρίζες ζώνες του spoken word, κάνοντας ηχητικά ζογκλερικά με στοιχεία του εναλλακτικού ήχου και της electronica, εξιστορώντας αληθινά βιώματα και προσωπικές παρατηρήσεις με αστικό νεορεαλισμό που μιλάει κατευθείαν στις πιο μύχιες σκέψεις του ακροατή. Το νέο single του “Λεωφόρος Αλεξάνδρας” είναι μια ωδή σε όσα έχει ο ίδιος να θυμάται από αυτή την διαδρομή. Σαν ένα σκοτεινό παραμύθι που ο αφηγητής του περιπλανιέται στο ασπρόμαυρο φόντο μιας εκ των γνωστότερων λεωφόρων της πρωτεύουσας, περνώντας από τα γνώριμα σημεία της που έχουν συνδεθεί στο συλλογικό μνημονικό των ψυχών που έχουν περάσει από εκεί κι έχουν αφήσει την αστρική ύλη τους για λιγότερο ή περισσότερο να αντηχεί. Ο ίδιος ο δημιουργός μιλώντας για το κομμάτι αυτό και το βίντεο του, αναφέρει πως “πρόκειται για μια περιπλάνηση στα παλιά στέκια, στους φίλους, στις νύχτες και σε στιγμές που με σημάδεψαν. Ένα τραγούδι για όσα ζήσαμε, για όσους χάθηκαν στη διαδρομή και για μια γενιά που μεγάλωσε και πήρε διαφορετικούς δρόμους.”

Το video clip είναι ένα οδοιπορικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κάποιο βράδυ του Νοεμβρίου. Ένα πολύ γρήγορο βίντεο, χωρίς ιδιαίτερο μοντάζ, βιντεοσκοπημένο από τον Νίκο Εμμανουηλίδη (με τον οποίο είχαν ξανασυνεργαστει στο “Καρουζέλ στο Παγκράτι” με την Μυρτώ Αλικάκη) και σε μοντάζ του ίδιου του τραγουδοποιού.

Η “Λεωφόρος Αλεξάνδρας” γεννήθηκε μέσα από τους στίχους, μουσική και ερμηνεία από τον Sigmataf, bassline και pads από τον Νικόλα Γιακουμή, κιθάρες του Ντένη Μόρφη και παραγωγή, pads & kicks από Autow Nite Superstore. Ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 2025, με την μίξη και το mastering να γίνονται από τον Autow Nite Superstore. To εξώφυλλο είναι μια παλαιότερη φωτογραφία τραβηγμένη από τον Κώστα Τσιλίκη, ενώ η τελική επιμέλειά της έγινε από τον Φίλιππο Κοκκαλιάρη.