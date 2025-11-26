Η θεατρική μεταφορά της συγκλονιστικής νουβέλας του Horace McCoy «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» (They Shoot Horses, Don’t They?), παρουσιάζεται στο θέατρο Εν Αθήναις, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά και Μάνου Αντωνιάδη.

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το έργο μεταφέρει στη σκηνή τον σκληρό κόσμο των διαβόητων «μαραθωνίων χορού» της δεκαετίας του ’30, όπου άνθρωποι δοκιμάζονταν στα όρια της αντοχής τους, με μοναδικό στόχο ένα μικρό έπαθλο και μια ελπίδα για καλύτερη ζωή. Ένα συγκλονιστικό ταξίδι μέσα στην ανάγκη, την απελπισία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σε μια εποχή που η επιβίωση γινόταν θέαμα.

Λίγα λόγια για το έργο

1932, στην Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης. Σε μια αποβάθρα αναψυχής στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, δίπλα στο Χόλιγουντ, ξεκινά ακόμη ένας «μαραθώνιος χορού». Δεκάδες νέοι άνθρωποι, φτωχοί, άνεργοι, άστεγοι, παλεύουν για μια θέση στον διαγωνισμό. Το έπαθλο μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή. Η διαμονή και η διατροφή που τους προσφέρεται, για όσο αντέξουν, είναι ήδη μια σωτηρία.

Οι κανόνες είναι αδυσώπητοι. Τα ζευγάρια πρέπει να παραμένουν όρθια, χορεύοντας σχεδόν αδιάκοπα, επί μέρες, εβδομάδες, ακόμη και μήνες. Νικητής είναι το τελευταίο ζευγάρι που θα σταθεί όρθιο.

Για 52 ημέρες παρακολουθούμε τις αλληλοδιαπλεκόμενες ιστορίες δώδεκα συμμετεχόντων και των διοργανωτών: ζωή, ελπίδα, όνειρα, αποτυχίες, αλλά και την οικονομική εκμετάλλευση, την εξαθλίωση ως θεαματικό θέατρο και τη μαύρη ψυχαγωγία μιας κοινωνίας που αναζητά διέξοδο στη δυστυχία των άλλων.

Ποιος θα αντέξει; Ποιος θα λυγίσει; Ποιος θα κερδίσει; Και κυρίως—ποιο είναι το πραγματικό τίμημα αυτού του «αγώνα»;

Η νουβέλα του Horace McCoy μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Sydney Pollack με τους Jane Fonda, Michael Sarrazin και Susannah York, αποσπώντας 25 διεθνείς υποψηφιότητες και 11 βραβεία (Oscar, BAFTA, Golden Globes κ.ά.).

Η Αμερική της Μεγάλης Ύφεσης

Η περίοδος 1929–1939 αποτελεί μία από τις σκοτεινότερες δεκαετίες της αμερικανικής ιστορίας. Μετά το κραχ του 1929, χιλιάδες τράπεζες χρεοκόπησαν, εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, οι βιομηχανίες κατέρρευσαν και η ανεργία έφτασε στο 25%. Ολόκληρες οικογένειες ζούσαν σε παραγκουπόλεις, ενώ η φτώχεια, η πείνα και ο θάνατος από υποσιτισμό ήταν καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο, οι «μαραθώνιοι χορού» αποτέλεσαν την πιο ωμή μορφή εκμετάλλευσης της ανάγκης.

Τι ήταν οι «Μαραθώνιοι Χορού»

Πρόκειται για διαγωνισμούς αντοχής όπου τα ζευγάρια χόρευαν νύχτα–μέρα, με ελάχιστα διαλείμματα, μέχρι εξάντλησης. Τη δεκαετία του ’20 ήταν δημοφιλείς ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Όμως, με το κραχ του 1929, μετατράπηκαν σε κερδοφόρες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονταν ανέργους και φτωχούς: δωρεάν φαγητό, διαμονή και κάποια ιατρική φροντίδα προσφέρονταν ως δέλεαρ. Χορηγοί διαφήμιζαν προϊόντα ταΐζοντας τους διαγωνιζόμενους έως και 12 φορές την ημέρα.

Το κοινό πλήρωνε εισιτήριο για να παρακολουθεί τις ανθρώπινες αντοχές να θρυμματίζονται—ένα άγριο θέαμα, που άφησε ιστορικό στίγμα στη λαϊκή κουλτούρα.

Συγγραφέας: Horace McCoy

Μετάφραση – Διασκευή: Δημήτρης Καρατζιάς, Μάνος Αντωνιάδης

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Καρατζιάς

Πρωτότυπη μουσική – Ηχητικό τοπίο – Τραγούδια – Στίχοι: Μάνος Αντωνιάδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας, Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Χορογράφος: Ναταλία Βαγενά

Φωτογραφίες promotion: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Βοηθός φωτογράφου: Όλγα Ανδιάρη

Φωτογραφίες παράστασης: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Αφίσα: Γιάννης Κεντρωτάς

Βοηθοί σκηνοθέτη: Λάμπρος Τζώρας, Ελένη Μαζνώκη

Κατασκευή μάσκας: Ελένη Σουμή

Μοδίστρα: Trungel–Nagy Mònika

Επικοινωνία – Προώθηση: Νταίζη Λεμπέση

Οργάνωση παραγωγής: Δήμητρα Γεωργοπούλου

Παίζουν

Νίκος Ιωαννίδης, Γιώργος Σεϊταρίδης, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη, Ορνέλα Λούτη, Δήμητρα Κολλά, Νικόλας Μπράβος, Στέφανος Κακαβούλης, Χριστίνα Σαμπανίκου, Σωτήρης Μεντζέλος, Αντώνης Αντωνίου, Θάνος Κρομμύδας, Αγάπη Παπαθανασιάδου, Ευάγγελος Ανδρέας Εμμανουήλ, Όλγα Θανασιά, Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, Παρασκευή Αλίρη, Γιάννα Σταυράκη.

Ευχαριστίες: Βίκυ Σδούγκου (Βεστιάριο Gardaroba), Γιάννης Οικονομίδης (παντομίμα), Γιώργος Νικολαΐδης (κομμώσεις), Κατερίνα Καρατζιά (μακιγιάζ).

Ημέρες παραστάσεων:

Από το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου,

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:30

Διάρκεια: 150′ (με 10’ διάλειμμα)

Θέατρο Εν Αθήναις

Ιάκχου 19, Γκάζι, 11854 Αθήνα

Πληροφορίες (11:00–14:00 & 17:00–21:00): 2130356472, 6951832070

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 18 ευρώ

Μειωμένο: 15 ευρώ (φοιτητές, σπουδαστές, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65, άνεργοι)

Μειωμένα εισιτήρια διαθέσιμα μόνο στο ταμείο με επίδειξη δικαιολογητικών.

Προπώληση: more.com

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους (σκληρό λεξιλόγιο, γυμνό, σκηνές βίας & σεξ).

Μετά την έναρξη δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα.