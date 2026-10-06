Ο Slash επιστρέφει με τον Myles Kennedy & The Conspirators στο «Flying Blind», το πρώτο τραγούδι από τον ομώνυμο δίσκο που αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027.

Το τραγούδι ξεκίνησε μέσα στην πρόβα. Σύμφωνα με τον Slash, δεν είχε φέρει έτοιμη σύνθεση στο στούντιο: του ήρθε ένα riff την ώρα της προετοιμασίας, το έπαιξε στους υπόλοιπους και η μπάντα το ανέπτυξε γρήγορα. Αργότερα, όταν άκουσαν τις ηχογραφήσεις, η μελωδία και το ρεφρέν τούς οδήγησαν στην επιλογή του ως πρώτου single.

Ο Kennedy έγραψε τη φωνητική μελωδία και τους στίχους. Όπως εξήγησε, το τραγούδι μιλά για τις συντομεύσεις που αναζητούν μερικές φορές οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να βρουν ευτυχία ή προσωπική ολοκλήρωση. Το βίντεο σκηνοθέτησε ο John Harvatine IV.

Ένας δίσκος παιγμένος μαζί στο στούντιο

Το Flying Blind θα είναι ο πέμπτος δίσκος αυτής της συνεργασίας και ο πρώτος μετά το 4 του 2022. Ηχογραφήθηκε κατά κύριο λόγο στο Studio Barbarosa της Φλόριντα, με παραγωγό τον Michael «Elvis» Baskette. Ο Slash ζήτησε να κρατηθεί όσο γίνεται η αίσθηση της ζωντανής εκτέλεσης και να μη γίνουν υπερβολικές διορθώσεις στις ερμηνείες.

Έτσι, οι μουσικοί έπαιζαν μαζί στον ίδιο χώρο και ολοκλήρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου σε περίπου μία εβδομάδα. Δίπλα στον Slash και τον Kennedy βρίσκονται ο Todd Kerns στο μπάσο, ο Brent Fitz στα ντραμς και ο Frank Sidoris στη ρυθμική κιθάρα. Τα φωνητικά του Kennedy ηχογραφήθηκαν αργότερα.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια και έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου 2027, από τη Gibson Records. Προς το παρόν, το «Flying Blind» δίνει μια πρώτη εικόνα της κατεύθυνσής του: πέντε μουσικοί που βρίσκονται ξανά στον ίδιο χώρο και αφήνουν ένα riff να γίνει τραγούδι.