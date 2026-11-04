Η μουσική παράσταση «Σολ Δίαιτα» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Μεταξουργείο.

Μετά τις περσινές παραστάσεις στο Θέατρο Μεταξουργείο και στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, οι Κουαρτέτοιοι επανέρχονται με μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, χιούμορ, αυτοσαρκασμό και θεατρική αφήγηση, γύρω από τις σχέσεις, τις δίαιτες και όλα όσα μας βαραίνουν – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Έρωτες, δίαιτες και ένα «μεταθερμιδικό καμπαρέ»

Με μουσική του Νίκου Πλατύραχου και στίχους της Τίνας Γιωτοπούλου, η «Σολ Δίαιτα» χτίζεται πάνω σε λογοπαίγνια, καθημερινές αγωνίες και ιστορίες που κινούνται ανάμεσα στον έρωτα, το φαγητό, τη σχέση με το σώμα και την ανάγκη να απαλλαγούμε από το βάρος του «τι θα πει ο κόσμος».

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Τζαβάρας. Η μουσική διαδρομή της παράστασης περνά από το tango στο ρεμπέτικο και από το swing σε άλλες αναφορές, δημιουργώντας αυτό που οι ίδιοι οι Κουαρτέτοιοι περιγράφουν ως ένα «μεταθερμιδικό καμπαρέ».

Οι ιστορίες της παράστασης πατούν πάνω σε γνώριμες ανθρώπινες εμπειρίες: μετωπικές συγκρούσεις με… σοκολατόπιτες, συναισθηματικά «λίπη», ερωτικές απογοητεύσεις και μικρές ή μεγάλες αναμετρήσεις με τον εαυτό μας.

Ποιοι είναι οι Κουαρτέτοιοι

Οι Κουαρτέτοιοι είναι μια ομάδα μουσικών και ηθοποιών που μετατρέπει καθημερινές αγωνίες και προσωπικές ταλαιπωρίες σε χιουμοριστικά τραγούδια και σκηνικές ιστορίες, παίζοντας με προκαταλήψεις, προσδοκίες και τη σχέση μας με όσα θεωρούμε «απαγορευμένα» ή υπερβολικά.

Στην παράσταση συμμετέχουν:

Νίκος Πλατύραχος – μουσική, ενορχηστρώσεις, πιάνο, φωνή

Τίνα Γιωτοπούλου – στίχοι, φωνή, κρουστά χειρός

Βασίλης Παναγιωτόπουλος – τρομπόνι, φωνή

Βαγγέλης Ζωγράφος / Μαρία Τασιούλα – κοντραμπάσο

Το album «Σολ Δίαιτα»

Η μουσική της παράστασης έχει αποκτήσει και τη δική της δισκογραφική μορφή. Το album «Σολ Δίαιτα» κυκλοφορεί ψηφιακά από την MLK και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Από την παράσταση έχει κυκλοφορήσει επίσης live υλικό, όπως το «Ενός Κιλού Μύρια Έπονται».

Οι δημιουργοί και οι μουσικοί

Ο Νίκος Πλατύραχος σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές σύνθεσης στις Μουσικές Ακαδημίες του Αννόβερου και της Κολωνίας, ολοκληρώνοντας μεταπτυχιακές σπουδές στο Studio Ηλεκτρονικής Μουσικής της Κολωνίας. Έχει γράψει μουσική για περισσότερες από 35 ταινίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου, καθώς και για θέατρο και συμφωνικά έργα, ενώ έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Μίκη Θεοδωράκη, την Ορχήστρα των Χρωμάτων, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Καμεράτα.

Η Τίνα Γιωτοπούλου είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ και έχει σπουδάσει Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Θεωρία Μουσικής και Κλασικό Τραγούδι στο Εθνικό Ωδείο. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη, στο SITI Conservatory Program της SITI Company της Anne Bogart. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, το Τρένο στο Ρουφ, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Θέατρο Μεταξουργείο και άλλους φορείς και ομάδες, ενώ παράλληλα γράφει στίχους και εργάζεται στη μεταγλώττιση ως ηθοποιός και μεταφράστρια.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει δίπλωμα τρομπονιού και πιάνου από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Locomondo, David Lynch, Ματούλα Ζαμάνη, Μάρθα Φριντζήλα, Άννα Βίσση και Πέγκυ Ζήνα, ενώ έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Στέγης.

Ο Βαγγέλης Ζωγράφος δραστηριοποιείται ως μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής, με βασικό όργανο το κοντραμπάσο και παρουσία σε διαφορετικά μουσικά είδη και σύνολα.

Από 13 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Παρασκευή έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Θέατρο Μεταξουργείο

Ακαδήμου 14, Μεταξουργείο

Εισιτήρια: 20€

Προπώληση: more.com