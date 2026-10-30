Η Sophie and the Giants επιστρέφει με το «Wreck Of Me», ένα νέο single για τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει έναν έρωτα, παρότι ξέρει ότι μπορεί να ανατρέψει όσα θεωρούσε δεδομένα. Το τραγούδι αποτελεί την πρώτη γεύση από το ντεμπούτο άλμπουμ της, Don’t Fuck the DJ.

Το ελληνικό κοινό έχει συναντήσει τη φωνή της κυρίως μέσα από τις συνεργασίες της με τον Purple Disco Machine στα «Hypnotized» και «In The Dark». Εδώ, όμως, η Sophie Scott ανοίγει μια πιο προσωπική ιστορία. Η ίδια περιγράφει το «Wreck Of Me» ως έναν αληθινό έρωτα που έχει ταυτόχρονα κάτι από τραγωδία: μιλά για την απόφαση να ρισκάρεις τα πάντα προκειμένου να νιώσεις ζωντανός.

Το πρώτο κεφάλαιο ενός προσωπικού άλμπουμ

Το «Wreck Of Me» παρουσιάζεται ως η αρχή της ιστορίας που θα ξεδιπλωθεί στο Don’t Fuck the DJ. Σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει η τραγουδίστρια, ο δίσκος ακολουθεί τη σχέση της με τον DJ που τη συνοδεύει στις περιοδείες της, από την πρώτη τους έλξη μέχρι τον γάμο τους. Ακόμη και ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από μια προειδοποίηση που, όπως λέει, της είχε δώσει ο μάνατζέρ της πριν από την πρώτη τους κοινή περιοδεία.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ αναμένεται το φθινόπωρο του 2027. Προς το παρόν, το «Wreck Of Me» βάζει στο κέντρο το δίλημμα από το οποίο ξεκινά όλη αυτή η διαδρομή: όταν μια επιλογή μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, αρκεί αυτό για να σε κάνει να την αποφύγεις;