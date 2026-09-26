Η «Σπυριδούλα» της Στέβης Λύτρα ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη, μεταφέροντας στη σκηνή την ιστορία της ανήλικης ψυχοκόρης Σπυριδούλας και μια υπόθεση που ανέδειξε με σκληρό τρόπο ζητήματα κακοποίησης, εκμετάλλευσης και καταπάτησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η παράσταση χρησιμοποιεί μια δραματουργική αφήγηση με αισθητική που παραπέμπει σε film noir, φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της εξουσίας, του φόβου και της σιωπής.

Η ιστορία της Σπυριδούλας

Το έργο στρέφεται σε μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανήλικη ψυχοκόρη Σπυριδούλα, με την παράσταση να εστιάζει όχι μόνο στην ιστορία της αλλά και στους μηχανισμούς εξουσίας και σιωπής που την περιβάλλουν.

Η σκηνική προσέγγιση της Στέβης Λύτρα συνδέει την υπόθεση με ζητήματα που παραμένουν διαχρονικά, αντιμετωπίζοντας τη μνήμη όχι ως απλή καταγραφή του παρελθόντος αλλά ως έναν τρόπο να επανεξετάζονται όσα εξακολουθούν να απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Μνήμη απέναντι στη σιωπή

Η «Σπυριδούλα» φέρνει ξανά στο προσκήνιο θέματα κακοποίησης, εκμετάλλευσης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, επιχειρώντας να συνδέσει μια ιστορία του παρελθόντος με ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά στο παρόν.

Παίζουν:

Ρούλα Πεντεζίδου

Βασιλεία Βλάχου

Νικόλας Στυλιανός Χανακούλας

Μιχάλης Μιχαλάκος

Κείμενο – Δραματουργία: Στέβη Λύτρα

Σκηνογραφία: Στέβη Λύτρα

Κοστούμια: Κρυσταλλία Λύτρα

Σχεδιασμός φωτισμού & βιντεογράφηση: Αλεξάνδρα Λύτρα

Art direction: Στέβη Λύτρα

Πρεμιέρα: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Κάθε Πέμπτη: 21:30

Διάρκεια: 60′ χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα 118 54

Στάση Μετρό: Κεραμεικός

Τηλ.: 210 3428650

Εισιτήρια: 14€ προπώληση, 17€ από το ταμείο

Προπώληση: go-out.co