Οι Stab The Prince παρουσιάζουν το «Is This The Way?», το πρώτο single από το ντεμπούτο album τους «Loyalty», που θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου 2026 από την Inner Ear.

Το τραγούδι συνοδεύεται από video clip σε σκηνοθεσία του Ευάγγελου Ρασσιά και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη γνωριμία με τον ήχο που η αθηναϊκή μπάντα αναπτύσσει στον επερχόμενο δίσκο της.

Το πρώτο βήμα προς το «Loyalty»

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το «Loyalty» κινείται σε alternative και indie rock κατεύθυνση, συνδυάζοντας κιθαριστική ένταση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και πιο μελωδικές pop γραμμές. Η ενορχήστρωση χτίζεται συλλογικά από την μπάντα, με βασικό άξονα τις μελωδίες και τα μουσικά θέματα του Χρυσόστομου Κοκοβιάδη.

Στιχουργικά, ο δίσκος κινείται ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, με αναφορές σε εσωτερικές συγκρούσεις, ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνικές εντάσεις και την αβεβαιότητα της εποχής.

Οι Stab The Prince

Οι Stab The Prince σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 2024 και αποτελούνται από τους Άρη Παπαϊωαννίδη (φωνητικά, κιθάρα), Χρυσόστομο Κοκοβιάδη (κιθάρα), Δημήτρη Κοκοβιάδη (μπάσο), Γιώργο Παγώνη (τύμπανα) και Βαγγέλη Πολίτη (πλήκτρα).

Το «Loyalty» σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας τους με την Inner Ear και θα κυκλοφορήσει ψηφιακά αλλά και σε βινύλιο, με την έκδοση του βινυλίου να περιλαμβάνει ένα επιπλέον bonus track.