Ο χωρισμός δεν σημαίνει πάντα και το τέλος των συναισθημάτων. Μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν πάρει διαφορετικούς δρόμους, αλλά οι αναμνήσεις και η επιθυμία να ξαναβρεθούν να παραμένουν. Σε αυτή την αντιφατική κατάσταση επιστρέφει η Στέφανη Κρασσά (Stephanie Krassa) με το «Σε Θέλω Εδώ», μια δυναμική μπαλάντα που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Το τραγούδι μιλά για μια σχέση που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει συναισθηματικά τους ανθρώπους που τη βίωσαν. Η ανάγκη να προχωρήσουν συγκρούεται με όσα τους συνδέουν ακόμη, δημιουργώντας μια ιστορία όπου η νοσταλγία συνυπάρχει με την απογοήτευση και την επιθυμία της επιστροφής.

Τους στίχους υπογράφει η ίδια η ερμηνεύτρια, ενώ τη μουσική, την παραγωγή και την ενορχήστρωση αναλαμβάνει ο Αντώνης Σκόκος, ένας δημιουργός με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Στην ηχογράφηση συμμετέχουν μουσικοί που δίνουν στη σύνθεση μια πλούσια οργανική βάση. Ο Φοίβος Ζαχαρόπουλος παίζει ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, ο Τέλης Καύκας μπάσο, ο Γιάννης Ράννης τύμπανα, ενώ ο Γιάννης Θεριανός αναλαμβάνει βιολί, βιόλα και τσέλο. Τα πλήκτρα υπογράφει ο Αντώνης Σκόκος.

Η νέα αυτή μπαλάντα ακολουθεί το «Το Καλύτερό Μου», μια περισσότερο χορευτική κυκλοφορία της Στέφανης Κρασσά, η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στο 2026. Η μετάβαση από το dance-pop ύφος σε ένα πιο εσωστρεφές ερωτικό τραγούδι αναδεικνύει δύο διαφορετικές πλευρές του ρεπερτορίου της.

Το «Σε Θέλω Εδώ» συνοδεύεται από επίσημο music video σε σκηνοθεσία Αντρέα Κολοκοτρώνη, με τη συμμετοχή του ηθοποιού Χρίστου Νεοφύτου. Η σκηνοθετική προσέγγιση επιλέγει μια λιτή αισθητική, δίνοντας έμφαση στα πρόσωπα και στη συναισθηματική απόσταση που βρίσκεται στον πυρήνα του τραγουδιού.

Η Στέφανη Κρασσά, που κατάγεται από τη Λάρνακα της Κύπρου, συνεχίζει με αυτή την κυκλοφορία τη συνεργασία της με την Panik Records, μέσα από ένα τραγούδι που στηρίζεται στην ιδιαίτερα γνώριμη αλλά δύσκολη εμπειρία του να αποχωρίζεσαι κάποιον χωρίς να έχεις καταφέρει να τον αφήσεις πραγματικά πίσω σου.