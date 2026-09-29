Ο Στέλιος Ρόκκος, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει με το νέο του τραγούδι «Εσένα Ή Τίποτα».

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική του ταυτότητα και τη μακρόχρονη παρουσία του στη δισκογραφία, ο Στέλιος Ρόκκος έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή διαδρομή, συνδυάζοντας το λαϊκό στοιχείο με σύγχρονες μουσικές επιρροές και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Το «Εσένα Ή Τίποτα» είναι ένα ερωτικό τραγούδι με άμεσο και εξομολογητικό χαρακτήρα. Οι στίχοι αποτυπώνουν την απόλυτη αφοσίωση σε έναν έρωτα που δεν αφήνει χώρο για δεύτερες επιλογές, με τον κεντρικό στίχο «μόνο εσένα ή τίποτα» να συνοψίζει το συναίσθημα και την ιστορία του τραγουδιού.

Η ερμηνεία του Στέλιου Ρόκκου μεταφέρει με αμεσότητα την ένταση των στίχων, αναδεικνύοντας τη συναισθηματική πλευρά μιας ιστορίας όπου η αγάπη γίνεται μοναδική επιλογή και σημείο αναφοράς.

Κυκλοφορεί από τη Heaven Music.