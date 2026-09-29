Ο Πέτρος Παρασκευάς, κιθαρίστας, συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, επιστρέφει με το τρίτο προσωπικό του album, «… Still There», συνεχίζοντας παράλληλα τη μακρόχρονη πορεία του ως κινητήρια δύναμη των De Facto.

Από τους De Facto στην προσωπική πορεία

Από το 1998 μέχρι σήμερα, ο Πέτρος Παρασκευάς έχει κυκλοφορήσει εννέα album με τους De Facto, χτίζοντας μια σταθερή παρουσία στη ροκ σκηνή.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει και την προσωπική του δισκογραφία. Το «… Still There» είναι το τρίτο προσωπικό του album, μετά το «Goin’ West» του 2018 και το «Faster!» του 2023.

Δέκα τραγούδια με αναφορές στα ’50s

Το album κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει συνολικά δέκα τραγούδια: τρία ορχηστρικά και επτά με αγγλικό στίχο.

Μουσικά, το «… Still There» κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη, συνδυάζοντας Tex-Mex, rock and roll και indie στοιχεία, με σαφείς αναφορές στην αγαπημένη δεκαετία του Πέτρου Παρασκευά: τη δεκαετία του ’50.