Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη επιστρέφουν για τέταρτη χρονιά, αυτή τη φορά στη σκηνή του Auditorium, συνεχίζοντας την πορεία μιας παράστασης που ξεκίνησε από το Μικρό Γκλόρια, μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη θεατρική στέγη και ακολούθησε καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο αποτελεί το πρώτο θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Σαμόλη, ο οποίος υπογράφει επίσης την ερμηνεία και τα τραγούδια, με τον Μάριο Κακουλλή στη σκηνοθεσία. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα αγόρι που δεν χωρά στα πρότυπα που του επιβάλλει το περιβάλλον του, με την παράσταση να στρέφει το βλέμμα στην ελληνική οικογένεια, στον εκφοβισμό και στο κακώς εννοούμενο «αντριλίκι».

Δέκα λεπτά πριν την Ανάσταση

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της Κρήτης, ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση. Ο Κωσταντής κρατά στη μία του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Μέσα σε μια κλειστή κοινωνία όπου κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ανοίγει την καρδιά του με χιούμορ και οδύνη, λίγο πριν από το «μεγάλο μπαμ». Οι καμπάνες, όμως, χτυπούν νωρίτερα.

Κείμενο – Ερμηνεία – Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά – Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός – Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη – Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Παραστάσεις από: 23 Οκτωβρίου 2026

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:30 & 21:00

Κυριακή: 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Auditorium

Σίνα 2-4, Αθήνα 106 72

Τιμές εισιτηρίων:

20€ κανονικό

17€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

16€ εξώστης

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