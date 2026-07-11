Η Suki Waterhouse επιστρέφει με το τρίτο προσωπικό της άλμπουμ, «Loveland», μια δουλειά που καταγράφει την απόσταση ανάμεσα σε όσα αφήνουμε πίσω και στον άνθρωπο που σταδιακά γινόμαστε.

Το «Loveland» κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου από την Island Records, περιλαμβάνει 14 τραγούδια και διαδέχεται το «Memoir of a Sparklemuffin» του 2024. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός άρχισε να εργάζεται πάνω στον νέο δίσκο σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου άλμπουμ της, αναζητώντας, όπως έχει εξηγήσει, μια προσωπική και δημιουργική επανεκκίνηση.

Στον πυρήνα του «Loveland» βρίσκεται η αλλαγή. Η Waterhouse εξετάζει την ταυτότητα, τη μητρότητα, τον έρωτα, την αμφιβολία και την ανάγκη να συμφιλιωθεί με διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της. Δεν πρόκειται ακριβώς για ένα άλμπουμ γύρω από τη μητρότητα, όμως η εμπειρία αυτή διαπερνά τον τρόπο με τον οποίο γράφει για την ευθύνη, την ελευθερία και τη νέα πραγματικότητα της ζωής της.

Η ίδια περιγράφει τον δίσκο ως προϊόν της περιόδου ανάμεσα σε αυτό που υπήρξε και σε αυτό που γίνεται. Από τη μία πλευρά παραμένει η έλξη προς την ένταση του ρομαντισμού, την ψευδαίσθηση και την περιπέτεια. Από την άλλη, υπάρχει η αναζήτηση για κάτι περισσότερο ήρεμο, αληθινό και σταθερό.

Μουσικά, το «Loveland» κινείται ανάμεσα στην indie pop και το soft rock, με πλούσιες ενορχηστρώσεις, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και αναφορές στον ήχο της δεκαετίας του ’70. Η Waterhouse διατηρεί τη νοσταλγική αισθητική που χαρακτήριζε τις προηγούμενες δουλειές της, αλλά αυτή τη φορά εμφανίζεται πιο εξωστρεφής και σίγουρη για τη μουσική κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει.

Για τη δημιουργία του άλμπουμ συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα, όπως οι Amy Allen, Aaron Dessner, Joel Little, Dan Wilson, Gabe Simon, Jules Apollinaire και Natalie Findlay. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές είναι εκείνη του Mick Fleetwood, ο οποίος παίζει ντραμς στο «Morals».

Η παρουσία του ιδρυτικού μέλους των Fleetwood Mac αποκτά και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Waterhouse είχε υποδυθεί μια μουσικό στη σειρά «Daisy Jones & the Six», η ιστορία της οποίας έχει συνδεθεί έντονα με τη διαδρομή και τις εσωτερικές εντάσεις του θρυλικού συγκροτήματος.

Το «Notting Hill» ως αποχαιρετισμός σε μια προηγούμενη ζωή

Μαζί με την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Suki Waterhouse παρουσίασε και το video clip του «Notting Hill», ενός από τα πιο προσωπικά τραγούδια του «Loveland».

Παρά τον τίτλο του, το τραγούδι δεν αποτελεί απλώς μια αναφορά στη γνωστή συνοικία του Λονδίνου. Είναι ένας αποχαιρετισμός στο διαμέρισμα όπου η Waterhouse πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας των 20 της και έζησε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της προσωπικής της ζωής. Εκεί ερωτεύτηκε, πέρασε μερικές από τις καλύτερες αλλά και τις δυσκολότερες νύχτες της και δημιούργησε έναν ολόκληρο κόσμο, τον οποίο τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει χωρίς να προλάβει να τον αποχαιρετήσει όπως θα ήθελε.

Όταν απέκτησε το παιδί της στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνειδητοποίησε πως είχε πλέον ξεπεράσει εκείνο το σπίτι και όσα αντιπροσώπευε. Το «Notting Hill» γράφτηκε ως ένας τρόπος να θρηνήσει την απώλεια αυτού του τόπου, αλλά και να διατηρήσει ζωντανές τις αναμνήσεις που συνδέονται μαζί του.

Το video clip γυρίστηκε στη γειτονιά του Notting Hill, περιλαμβάνει αναφορές στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του 1999 και έχει σκηνοθετηθεί από την αδελφή της, Imogen Waterhouse.

Το «Notting Hill» συμπληρώνει μια σειρά τραγουδιών που είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για το άλμπουμ, όπως τα «Back in Love», «Tiny Raisin» και «When I Get Drunk (I Want You Boy)».

Με το «Loveland», η Suki Waterhouse δεν επιχειρεί να παρουσιάσει μια εξιδανικευμένη εικόνα της ζωής της. Αντίθετα, καταγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στην παλιά ελευθερία και στις νέες ευθύνες, ανάμεσα στη νοσταλγία και στην ανάγκη να προχωρήσει.

Είναι ένα άλμπουμ για τις ζωές που αφήνουμε πίσω, για τους τόπους που μας διαμόρφωσαν και για εκείνη τη δύσκολη στιγμή κατά την οποία αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ήδη γίνει κάποιος διαφορετικός.

Τα τραγούδια του «Loveland»

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