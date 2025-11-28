Οι Super Stereo, 364 μέρες αγκαλιά με την τελευταία κυκλοφορία τους “Σαν τα Γατιά” από τη Fine Records, ανεβαίνουν στο stage για να το γιορτάσουν, στο Ίλιον Plus στην Αθήνα όπου με Special Guests τον Aki Rei και τη μπάντα του, θα μας παρουσιάσουν ολόκληρο το τελευταίο άλμπουμ τους, παλιά κλασικά και αγαπημένα και φυσικά καινούργια ακυκλοφόρητα!

Οι Super Stereo αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της ελληνικής indie και alternative rock σκηνής, με την ιδιαίτερη ικανότητά τους να συνδυάζουν τολμηρούς ελληνόφωνους στίχους με τον εναλλακτικό τους ήχο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 2006, έχει στο ενεργητικό του τρία άλμπουμ, που αποτυπώνουν τη μοναδικότητά του.

Τα μέλη των Super Stereo είναι έμπειροι μουσικοί, με συνεργασίες με σπουδαία ονόματα, όπως ο Γιάννης Χαρούλης, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης. Έχουν επίσης ενεργό ρόλο στη σκηνή της Θεσσαλονίκης, με εμφανίσεις δίπλα σε συγκροτήματα όπως οι Million Hollers, οι Tuflon και οι Johnny Carbonaras.

Το 2024 σηματοδότησε την επιστροφή τους με τα single “Σαν Τα Γατιά” και «Μαχαίρια» που έθεσαν τις βάσεις για το ομώνυμο άλμπουμ τους. Το LP “Σαν Τα Γατιά”, που κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 6 Δεκεμβρίου του 2024, περιλαμβάνει 8 κομμάτια εμπνευσμένα από τη νοσταλγική περίοδο της ζωής τους στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης το 2010. Οι μνήμες αυτής της εποχής φιλίας, μουσικής και έντασης διαπνέουν όλο το άλμπουμ, το οποίο χαρακτηρίζεται από fuzzy κιθάρες, synths και έντονα ρυθμικά μοτίβα, αποτίοντας φόρο τιμής σε ήχους grunge, post-punk και shoegaze της δεκαετίας του ’90.

Από τότε, η μπάντα συμμετέχει σε αξιοσημείωτα φεστιβάλ και συναυλίες σε όλη τη χώρα μεταξύ των οποίων το UP fm Festival (Πάτρα) και το Athens Release Festival 2025 όπου άνοιξαν τη συναυλία του Παύλου Παυλίδη.

Τη βραδιά θα ανοίξει ο πολυοργανίστας μουσικός και μουσικός παραγωγός (Παύλος Παυλίδης – Μπρανκαλεονε, Παιδί Τραύμα – Δεύτερη Ζωή) Aki Rei. Με επιρροές από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, όπως η r&b, η jazz και το indie synthwave των 80s διαμορφώνει έναν αυθεντικό προσωπικό ήχο.

Στο Ίλιον Plus θα μας παρουσιάσει παλιότερα αλλά και νέα κομμάτια από το πρώτο του LP που ετοιμάζει σε συνεργασία με τη Fine! Records.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Πόρτες: 20:00

Έναρξη: 21:00

Ίλιον Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108824383

Είσοδος: 8€ (προπώληση) / 10€ (πόρτα)

Προπώληση: more.com