Οι Super Stereo επιστρέφουν δυναμικά μετά τις χειμερινές τους εξορμήσεις, φέρνοντας νέο υλικό και ανοιξιάτικη διάθεση για μία ξεχωριστή συναυλία στο Ίλιον Plus, στην Αθήνα. Ξανά στη σκηνή με Opening Act τον αγαπημένο Aki Rei! Η άνοιξη ξεκινά με live!

Οι Super Stereo αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της ελληνικής indie και alternative rock σκηνής, με την ιδιαίτερη ικανότητά τους να συνδυάζουν τολμηρούς ελληνόφωνους στίχους με τον εναλλακτικό τους ήχο. Το συγκρότημα έχει στο ενεργητικό του τρία άλμπουμ. O ήχος τους διακρίνεται από fuzzy κιθάρες, synths και έντονα ρυθμικά μοτίβα, αποτίοντας φόρο τιμής σε ήχους grunge, post-punk και shoegaze της δεκαετίας του ’90.

Η μπάντα συμμετείχε πρόσφατα σε μεγάλα φεστιβάλ και συναυλίες μεταξύ των οποίων το UP fm Festival (Πάτρα) και το Athens Release Festival 2025.

Special Guest: Aki Rei

Τη βραδιά θα ανοίξει ο πολυοργανίστας μουσικός και μουσικός παραγωγός (Παύλος Παυλίδης – Μπρανκαλεονε, Παιδί Τραύμα – Δεύτερη Ζωή) Aki Rei. Με επιρροές από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, όπως η r&b, η jazz και το indie synthwave των 80s διαμορφώνει έναν αυθεντικό προσωπικό ήχο.