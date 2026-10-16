Η Tate McRae επέστρεψε στις 15 Οκτωβρίου με το «Housewife», ένα νέο single που κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο βίντεό του. Ο τίτλος παίζει με την εικόνα της νοικοκυράς, αλλά η ίδια περιγράφει το τραγούδι ως την ιστορία μιας γυναίκας που δεν μπορεί να μπει σε καλούπια.

Στο «Housewife», η Καναδή τραγουδίστρια μιλά για την επιθυμία να βγάζει τα δικά της χρήματα και να ορίζει η ίδια τη ζωή της. Πίσω από την παιχνιδιάρικη διάθεση του τραγουδιού υπάρχει και μια πιο δύσκολη σκέψη: τι συμβαίνει όταν η ανάγκη για ανεξαρτησία συναντά τον έρωτα και τις απαιτήσεις της δημοσιότητας;

Το βίντεο γυρίστηκε στη νότια Γαλλία, σε σκηνοθεσία του Pierre-Ange Carlotti, με χορογραφία του Sergio Reis. Η λάμψη και η πολυτέλεια των εικόνων ταιριάζουν στην αυτοπεποίθηση του τραγουδιού, αφήνοντας παράλληλα χώρο για τη συναισθηματική του πλευρά.