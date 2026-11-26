Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Η Ίλσα ζητά από τον Σαμ να της τραγουδήσει το «As Time Goes By». Εκείνος διστάζει, προσπαθεί να αποφύγει το αίτημα, αλλά τελικά υποχωρεί. Μόλις ο Ρικ ακούει τη γνώριμη μελωδία, πλησιάζει θυμωμένος: του έχει απαγορεύσει να παίζει αυτό το τραγούδι. Και τότε βλέπει ποια κάθεται δίπλα στο πιάνο.

Στην «Καζαμπλάνκα», που έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 26 Νοεμβρίου 1942, ένα τραγούδι αρκεί για να γκρεμίσει την απόσταση ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Ο Humphrey Bogart, η Ingrid Bergman και ο Dooley Wilson δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις για όσα συνδέουν τους χαρακτήρες τους. Η μουσική έχει ήδη αρχίσει να τα αποκαλύπτει.

Πίσω από αυτή τη διάσημη σκηνή, όμως, κρύβεται μια μικρή “κινηματογραφική απάτη”. Ο Wilson, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με τον πιανίστα Σαμ, ήταν επαγγελματίας ντράμερ και τραγουδιστής. Πιάνο δεν έπαιζε ποτέ!

Η φωνή ήταν δική του. Το πιάνο όχι

Το τραγούδι που ακούμε ανήκει πράγματι στη φωνή του Wilson. Η ερμηνεία του είχε ηχογραφηθεί και χρησιμοποιούνταν στα γυρίσματα, ενώ εκείνος υποδυόταν ότι συνόδευε τον εαυτό του στα πλήκτρα.

Δεν επρόκειτο για έναν ηθοποιό άσχετο με τη μουσική. Είχε εργαστεί ως τραγουδιστής και ντράμερ, μεταξύ άλλων στην Ευρώπη, με τους Red Devils. Η μουσική εμπειρία του ήταν πραγματική. Απλώς ο κινηματογραφικός του ρόλος τον τοποθέτησε μπροστά σε διαφορετικό όργανο.

Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη συμβολή του. Ο Σαμ δεν εξυπηρετεί μόνο τη μουσική επένδυση του καφέ. Γνωρίζει την προηγούμενη ζωή του Ρικ και της Ίλσα και βρίσκεται στη δύσκολη θέση να τους τη θυμίζει τραγουδώντας.

Η λιτή παρουσία του Wilson κάνει τη σκηνή να λειτουργεί χωρίς να ανταγωνίζεται τους δύο πρωταγωνιστές. Το τραγούδι ακούγεται σαν κάτι οικείο, που οι χαρακτήρες θα προτιμούσαν να μπορούν να ξεχάσουν.

Ποιος έπαιζε τελικά;

Για χρόνια, η συνηθισμένη απάντηση ήταν ο Elliot Carpenter, πιανίστας και παλιός συνεργάτης του Wilson. Ωστόσο, έρευνα του Robert E. Wallace, δημοσιευμένη από την ένωση μουσικών AFM Local 47, υποστήριξε ότι το πιάνο της τελικής ταινίας πρέπει να αποδοθεί στον Jean Vincent Plummer.

Ο Wallace αντιπαρέβαλε ημερήσιες αναφορές παραγωγής, στοιχεία πληρωμών και σημειώσεις του μοντάζ. Χρησιμοποίησε επίσης μουσικολογική σύγκριση ανάμεσα στο soundtrack και σε άλλες ηχογραφήσεις των πιανιστών.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η συμμετοχή κάποιου στα γυρίσματα δεν αποδεικνύει από μόνη της πως η δική του εκτέλεση χρησιμοποιήθηκε στην τελική κόπια. Η έρευνα αναγνωρίζει παρουσία και ηχογραφήσεις του Carpenter, αλλά καταλήγει υπέρ του Plummer για όσα ακούμε στην οθόνη.

Το American Film Institute καταγράφει πλέον και αυτή την ερευνητική εκδοχή. Έτσι, η ασφαλής διάκριση παραμένει: βλέπουμε και ακούμε τον Wilson να τραγουδά, αλλά η πιανιστική συνοδεία προέρχεται από άλλον μουσικό.

Ένα τραγούδι παλιότερο από τον Ρικ και την Ίλσα

Το «As Time Goes By» δεν γράφτηκε για την «Καζαμπλάνκα». Ο Herman Hupfeld το είχε συνθέσει το 1931 για το μιούζικαλ Everybody’s Welcome. Αργότερα ενσωματώθηκε στο θεατρικό Everybody Comes to Rick’s, πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία.

Η σύνδεσή του με την ιστορία, επομένως, προϋπήρχε των γυρισμάτων. Στην κινηματογραφική εκδοχή, όμως, απέκτησε συγκεκριμένα πρόσωπα: το βλέμμα της Bergman, την απότομη αντίδραση του Bogart, τη φωνή του Wilson.

Ο συνθέτης της μουσικής επένδυσης, Max Steiner, το χρησιμοποίησε ως βασικό υλικό της παρτιτούρας. Η μελωδία επέστρεφε και χωρίς τον Σαμ να τραγουδά, συνδέοντας τις σκηνές με τον έρωτα και τις αναμνήσεις των δύο ηρώων.

Εκεί βρίσκεται και η επιτυχία της μουσικής επιλογής. Το τραγούδι δεν διακόπτει την αφήγηση για ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Μεταφέρει πληροφορίες που οι χαρακτήρες δυσκολεύονται να πουν.

Όταν το καφέ τραγουδά απέναντι στους Γερμανούς

Η άλλη μεγάλη μουσική στιγμή της ταινίας έχει εντελώς διαφορετική ένταση. Γερμανοί αξιωματικοί τραγουδούν το «Die Wacht am Rhein» και ο Βίκτορ Λάζλο ζητά από την ορχήστρα να παίξει τη «Μασσαλιώτιδα». Οι θαμώνες ενώνονται μαζί του και οι φωνές τους καλύπτουν το γερμανικό τραγούδι.

Εδώ η μουσική γίνεται δημόσια πράξη αντίστασης. Από την προσωπική μνήμη του Ρικ και της Ίλσα περνάμε στη συλλογική ανάγκη ανθρώπων να ακουστούν μέσα στον πόλεμο.

Το προσφυγικό υπόβαθρο της παραγωγής δίνει επιπλέον βάρος στη σκηνή: αρκετοί από τους ηθοποιούς είχαν εγκαταλείψει την Ευρώπη εξαιτίας του ναζισμού. Η Madeleine LeBeau, που εμφανίζεται ως Υβόν, είχε φύγει από τη Γαλλία μετά τη γερμανική κατοχή.

Η «Καζαμπλάνκα» έφτασε στις αίθουσες ενώ ο πόλεμος συνεχιζόταν. Κι ανάμεσα στις ιστορίες φυγής, στα χαρτιά εξόδου και στις αποφάσεις των ηρώων της, άφησε χώρο σε δύο πολύ διαφορετικές μουσικές δυνάμεις: ένα ερωτικό τραγούδι που κανείς δεν κατάφερνε να ξεχάσει και έναν ύμνο που οι θαμώνες αρνούνταν να αφήσουν να σκεπαστεί.